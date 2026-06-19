'Ella, maldita alma', con Maxi Iglesias y Martiño Rivas, pincha en audiencias en su estreno, que no cumplió con el horario anunciado

"Sinceramente, estrenando una serie a las once de la noche, no sé yo qué cifra vamos a hacer". Estas fueron las palabras de Maxi Iglesias al ser preguntado sobre si le preocupaban las audiencias del lanzamiento de 'Ella, maldita alma', que ofreció su primer capítulo este jueves 19 de junio. El actor, que encabeza el reparto protagonista, criticó un horario para él ya tardío. Sin embargo, la ficción realmente no comenzó hasta las 23:18 horas. Casi veinte minutos de retraso respecto a lo indicado.

Este podría haber sido uno de los grandes factores por los que 'Ella, maldita alma' no ha funcionado en su debut. El episodio piloto anotó un pobre 9,2% de cuota de pantalla y tan solo congregó a 669.000 espectadores de media. Son cifras muy poco prometedoras de cara a la emisión de las ocho entregas restantes que integran la temporada. Comenzar tan tarde y finalizar a una hora muy intempestiva para el target consumidor de ficción, pues concluyó al filo de la una de la madrugada, resultó letal.

De hecho, en las reacciones que recogimos de redes sociales, una de las críticas más repetidas era precisamente el no cumplimiento del horario anunciado por Telecinco en su guía de programación y en promos. Aunque no fue la única. Hubo división de opiniones y, pese al reclamo del dúo de intérpretes formado por Maxi Iglesias y Martiño Rivas, en líneas generales se reprobó el guion "previsible" y un montaje un tanto cuestionable.

El estreno de la serie #EllaMalditaAlma en la noche de @telecincoes comienza con un 9.2% de cuota, 669.000 y 1.804.000 espectadores únicos



⛪️ Promedia un 37.1% de fidelidad



🪽 Sube al 12.4% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/p5dgLkxRtQ — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

Con ese nada alentador 9,2% de share, 'Ella, maldita alma' empeora los registros que firmaron otras series que Telecinco ha estrenado esta temporada 2025/2026 como 'La Agencia' (10,9% y 909.000) y 'Pura Sangre' (11% y 917.000). Producciones que, posteriormente, durante su recorrido en la parrilla, se desinflaron al unidígito.

No obstante, y para dar idea de la situación crítica de la cadena de Mediaset (otra circunstancia que jugó en contra), ese 9,2% se situó 1,2 puntos por encima de la media diaria que promedió Telecinco este jueves, que fue de un 8%. También mejora el acumulado mensual provisional de junio (8,8%). Eso sí, ante este frío estreno, lo previsible es que las tornas cambien la próxima semana.

Por otro lado, además de las causas mencionadas, en el pinchazo de 'Ella, maldita alma' tuvo que ver también el desastroso 6,7% del programa 'First Dates', que actuó como telonero, y la potente competencia. 'El perro andaluz' creció (+0,5) en su segunda semana en La 1 de RTVE, marcando un 15,6% de cuota y más de 1,3 millones de telespectadores. El formato de Manu Sánchez fue líder de la noche del jueves de manera hegemónica.

#ElPerroAndaluz CRECE en su segunda semana en la noche de @la1_tve



😛 Firma un 15.6% de share y una media de 1.335.000 espectadores



😛 LÍDER ABSOLUTO



😛 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/G1udPiVI5v — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

En su caso, la segunda plaza la ocupó 'Horizonte' en Cuatro (11,2%), que se impuso a la 'hermana mayor' con holgura y a su competencia directa, La Sexta, donde la nueva entrega de 'Servicio secreto by Chicote' se conformó con solo un 3,5%. En cuanto a Antena 3, la película 'La familia perfecta' se quedó en un 9,3% y 574.000 televidentes.