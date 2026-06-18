Cuántos capítulos tiene 'Ella, maldita alma' y de qué va la nueva serie que estrena Telecinco con Maxi Iglesias y Martiño Rivas

Año y medio después de concluir su rodaje, 'Ella, maldita alma', la serie de Telecinco basada en un relato de Manuel Rivas llega este jueves al prime time de la cadena de Mediaset a partir de las 23:00 horas tras 'First Dates'.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova encabezan el reparto de la ficción junto a Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes.

Producida en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra ('Escándalo, relato de una obsesión', 'El secreto de Puente Viejo'), la serie cuenta con César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija al frente de la producción ejecutiva y con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas.

¿Cuántos capítulos tiene y de qué va la nueva serie de Telecinco?

La serie cuenta con una temporada cerrada de nueve episodios de entorno a 70 minutos. Cabe destacar que la intención de la cadena es que la serie contara con dos temporadas, pero en plena producción prefirió concentrar la historia en menos capítulos tras ver todo el material disponible.

Rodada en diversas localizaciones naturales de la costa gaditana, 'Ella, maldita alma' narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

Al mismo tiempo, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una trama de intriga ligada al poder local; y referencias a cuestiones contemporáneas como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

¿Dónde está rodada la ficción?

Conil de la Frontera, escenario de 'Ella, Maldita alma'.

'Ella, maldita alma' se ha rodado en diversas localizaciones naturales de la provincia de Cádiz, entre ellas Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes, Barbate y Jerez de la Frontera. La luz del Atlántico, sus playas, acantilados y paisajes costeros aportan una identidad visual propia a una historia marcada por la contradicción entre la belleza del entorno y el conflicto de sus personajes.

La Isleta, la localidad ficticia donde transcurre la acción, se convierte así en un personaje más de la serie y en el contrapunto de una trama profundamente emocional en la que los protagonistas luchan contra sus propios deseos y contradicciones. Además, la narración trasciende las fronteras de La Isleta para trasladarse a otros escenarios que forman parte del pasado de los personajes, como los paisajes de Galicia o la Ucrania devastada por la guerra, ampliando así el universo narrativo y visual de la serie.

Sinopsis de 'Ella, maldita alma'

Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova en 'Ella, maldita alma'

La vida de Fermín, un joven y atractivo sacerdote, muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el bonito pueblo de la costa donde se sitúa su parroquia, se complica cuando se trasladan a vivir allí su querido primo Isaac y su bella esposa, Ana, por quien casi inmediatamente empieza a sentirse atraído.

Cuando descubre que ella alberga los mismos sentimientos, se desencadena en su interior una lucha férrea, ya que si se dejara llevar por la tentación, la traición sería doble: por un lado engañaría a Dios, al que ha dedicado toda su vida, y por otro a su primo, a quien quiere como a un hermano. Por su parte, Ana considera que tiene una deuda impagable con Isaac por haberla alejado de su difícil y trágico pasado, por lo que ambos empezarán a vivir la pesadilla de tener que renunciar a su felicidad por lealtad. En esta situación, la pareja no solo tendrá que enfrentarse a un complicado dilema moral, sino a obstáculos más mundanos… y peligrosos.