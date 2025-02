Dentro del rodaje de 'Ella, Maldita alma': Este es el pueblo donde se graba la serie de Telecinco

El rodaje de 'Ella, Maldita alma', la ambiciosa nueva serie de Mediaset, avanza a buen ritmo en algunos de los parajes más impresionantes de la provincia de Cádiz. Hasta allí nos hemos desplazado en El Televisero, para visitar las distintas localizaciones protagonistas de la serie. Desde Conil de la Frontera hasta Zahara de los Atunes y Jerez de la Frontera, el equipo de producción ha elegido escenarios que no solo aportan belleza visual a la historia, sino que también se integran en la trama como un personaje más.

Por ello, aparte de poder hablar en exclusiva con sus protagonistas, Martiño Rivas, Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova, que interpretan a Isaac, Fermín y Ana, respectivamente, hemos conocido de primera mano los secretos que se esconden detrás de los decorados y lugares protagónicos que veremos en la ficción, capítulo a capítulo.

Un trágico triángulo amoroso en un entorno idílico

La serie, producida en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra, se encuentra actualmente en fase de grabación en diversas localizaciones de la provincia de Cádiz. Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Jerez de la Frontera se convierten en el escenario perfecto para desarrollar la historia de 'Ella, maldita alma', donde la luz y la costa contrastan con la tragedia que envuelve a los personajes. La dirección corre a cargo de Iñaki Mercero y Javier Quintas, mientras que en la producción ejecutiva destacan nombres de peso como César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija. La combinación de estos grandes profesionales promete una serie de gran calidad visual y narrativa.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, el trío de protagonistas de 'Ella, maldita alma' en Telecinco

La trama gira en torno a Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote que goza del respeto y la admiración de los habitantes de La Isleta, el pueblo costero ficticio donde transcurre la historia. Su vida da un giro inesperado cuando su primo Isaac (Martiño Rivas) y su esposa Ana (Karina Kolokolchykova) se trasladan a vivir allí. Lo que debería ser una feliz reunión familiar se transforma en un conflicto interno cuando Fermín y Ana comienzan a sentir una pasión incontrolable el uno por el otro.

Ana, una mujer con un pasado doloroso marcado por la guerra en Ucrania y la pérdida de un hijo, siente una profunda admiración por Fermín, la cual pronto se convierte en un deseo prohibido. Mientras tanto, Isaac, que rescató a Ana de su difícil situación y le ofreció una nueva vida, desconoce el torbellino emocional que se desata en su hogar. A medida que los sentimientos crecen, los tres personajes se ven atrapados en un dilema moral que no solo pone a prueba sus propios principios, sino también las lealtades y tradiciones del pueblo.

La Isleta, el epicentro de todas las tramas de la serie que ha transformado el pueblo original gaditano

Aunque La Isleta es ficticia, su espíritu se nutre de los pueblos gaditanos donde se está rodando la serie. Las tabernas, las plazas y los mercados de Conil de la Frontera han sido utilizados para dar vida a esta comunidad costera en la que los personajes lidian con sus dilemas morales y pasiones ocultas. El equipo de producción también ha trabajado con actores locales y figurantes, integrando la cultura y las costumbres de la zona en la trama. "Queríamos que La Isleta se sintiera real, y Cádiz nos ha dado todo lo que necesitábamos para conseguirlo", señala César Benítez, productor ejecutivo de la serie.

Pero este pueblo es un personaje más en la historia de 'Ella, maldita alma', que no solo gira en torno al triángulo amoroso entre Fermín (Maxi Iglesias), Ana (Karina Kolokolchykova) e Isaac (Martiño Rivas), sino que también muestra un complejo entramado social y político. El pueblo de La Isleta es un lugar marcado por un desastre medioambiental ocurrido cuatro años antes de los acontecimientos actuales de la serie. "Todos los personajes tienen un pasado turbio. La historia se sitúa pasados cuatro años de ese desastre, el pueblo está volviendo a la normalidad con la pesca, el turismo… intentan que el pueblo vuelva a ser lo que era", explica Quintas. En este contexto, Fermín, como sacerdote, enfrenta un conflicto interno: "Tiene el dilema de apoyar al pueblo, pero al mismo tiempo, debe mantenerse fiel a su vocación religiosa".

Uno de los hilos narrativos que refuerzan este trasfondo es la lucha de los pescadores contra el ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa (Ana Ruiz), quien planea desahuciarlos con la ayuda de su mano derecha, interpretado por Nacho Fresneda. "Es un corrupto, pero es un personaje muy humano, que hasta llegas a empatizar con él", comenta Quintas sobre el papel de Fresneda. A su vez, la alcaldesa también carga con su propio drama: "Sufre malos tratos y su personaje se desahoga por ahí".

Los secretos de las localizaciones: Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes, Jerez...

La ficción, basada en un relato de Manuel Rivas, padre de Martiño Rivas, y creada por Aurora Guerra, se desarrolla como decimos en La Isleta, un pueblo ficticio de la costa andaluza. Sin embargo, sus paisajes cobran vida en localizaciones reales como las playas de Zahara de los Atunes, cuyas aguas cristalinas y atardeceres dorados enmarcan los momentos más emotivos de la historia. En Conil de la Frontera, las callejuelas blancas y la esencia marinera aportan autenticidad a las escenas cotidianas de los personajes, mientras que en Jerez de la Frontera, con sus antiguas bodegas y su marcado carácter andaluz, se graban las secuencias más intensas de la subtrama de intriga y corrupción.

La grabación de 'Ella, Maldita alma' no ha pasado desapercibida para los habitantes y visitantes de estas localidades. La producción, en colaboración con Plano a Plano, ha convertido algunos rincones de Cádiz en platós al aire libre, capturando la luz incomparable del sur, que actúa como un potente recurso narrativo. El director Iñaki Mercero ha destacado cómo la luminosidad de la costa gaditana contrasta con el tono trágico de la historia: "La luz de Cádiz es espectacular y nos permite jugar con los sentimientos de los personajes. A veces es un reflejo de su felicidad, pero en otras escenas, su belleza amplifica el drama". Las grabaciones en localizaciones naturales también han supuesto un reto logístico. El equipo ha tenido que adaptar los rodajes a los horarios de las mareas en Zahara o a las condiciones de viento en Conil. Sin embargo, los esfuerzos han valido la pena, ya que cada plano transmite la esencia de estos lugares.

Rodar en localizaciones reales siempre supone un desafío logístico, y en esta serie no ha sido diferente. Javier Quintas, uno de los directores de 'Ella, maldita alma', destaca las dificultades que han encontrado en algunos de los enclaves seleccionados. "A veces no se puede grabar en el puerto por lo baja que está la marea, entonces hay que cambiar de plan", comenta. Pero más allá de los retos, el esfuerzo está valiendo la pena. El equipo ha sido testigo del entusiasmo con el que los vecinos de Conil se han volcado en la producción. "Tenemos fans que vienen de figuración cada día", señala Quintas, reflejando el impacto que el rodaje está teniendo en la zona.

Además de convertir Conil de la Frontera en La Isleta, el equipo ha recreado Galicia en Jerez de la Frontera. "Para aquellas escenas que son flashbacks del pasado del personaje de Martiño Rivas, incluso hay un momento de la serie donde vuelve a Galicia", revela el director. Esta transformación de escenarios ha permitido una mayor versatilidad en la narración sin necesidad de trasladar todo el equipo a otra comunidad autónoma.

Otra localización clave es la iglesia del pueblo, donde se desarrollan muchas de las escenas del personaje de Maxi Iglesias. "La iglesia en la que rodamos no está sacralizada para no tener problemas con la Iglesia", comenta Quintas. Sin embargo, esto no ha evitado momentos curiosos durante el rodaje: "A veces se mete gente a rezar en la iglesia y les decimos: 'Oye, es un decorado', y nos responden: ‘¿Qué dices? Es la casa de Dios'".

Fecha de estreno y acuerdos con plataformas de streaming

El rodaje encara ya su tramo final, con poco más de un mes de trabajo por delante antes de la postproducción. De este modo, toca esperar aún unos meses para poder ver el primer capítulo de esta serie, que busca despertar al espectador de sus sillones y vibrar con el romance prohibido entre los protagonistas. Mientras tanto, Cádiz sigue sirviendo de inspiración y telón de fondo para un drama que, sin duda, promete conquistar al público con su mezcla de pasión, conflicto y escenarios inolvidables.

En cuanto a si está previsto una segunda ventana de emisión en alguna plataforma de streaming, desde Mediaset España dan pistas: "Estamos viendo los acuerdos con plataformas para esta serie, tenemos relación especial con Amazon, pero no es exclusiva", nos adelanta Ghislain Barrios, máximo responsable de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España.