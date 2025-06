Exclusiva: El productor de 'La Promesa' confirma que Ana Garcés (Jana) protagonizará su nueva serie

Ramón Campos es uno de los nombres clave de la ficción española contemporánea. Productor y guionista al frente de Bambú Producciones, ha sido el artífice de éxitos como 'Gran Hotel', 'Velvet' o 'Fariña'. En el marco de los meetings del FesTVal Lanzarote, hemos podido conversar con él sobre el momento que vive la televisión en abierto, las series diarias y el salto a las plataformas. Campos, cercano y reflexivo, nos ha compartido su visión sobre los movimientos recientes en la parrilla y el rumbo que toma la ficción que lidera.

Dos de sus grandes apuestas actuales, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', se han consolidado como pilares de la programación de TVE. A pesar de los cambios en el horario y la inestabilidad provocada por otro formato como 'La familia de la tele', ambas ficciones han salido reforzadas. "Hoy el dato ha sido buenísimo", nos contaba Campos, satisfecho con los registros del 10% para 'Valle Salvaje' y un 14% para 'La Promesa'. Considera que estas cifras reflejan la solidez de ambas producciones y su capacidad de adaptarse a las exigencias de la audiencia actual.

Uno de los giros más comentados fue la inesperada muerte de Jana, protagonista de 'La Promesa'. Lejos de suponer un golpe al serial de La 1, Ramón Campos defiende que fue una decisión acertada y meditada, liderada por Josep Cister. Además, según nos confirma en exclusiva a El Televisero Ana Garcés, la actriz que dio vida a Jana, va a ser la protagonista de la próxima serie de Bambú Producciones.

En cuanto a 'La Favorita', la serie que ha dado el salto a Netflix tras su estreno en Telecinco, Campos reconoce que las audiencias en abierto han sido limitadas, aunque destaca el respaldo y la promoción que ha recibido por parte de la cadena. Considera que el consumo de ficción está migrando hacia el visionado bajo demanda, lo que complica el rendimiento en prime time tradicional. Aun así, 'La Favorita' ya ha iniciado su recorrido internacional con fuerza, combinando la estética de títulos como 'Las chicas del cable' con una narrativa más ambiciosa, y reafirmando el compromiso de Bambú con un modelo de producción que conjuga lo romántico con el true crime, siempre con una mirada global.

Ramón Campos, últimamente están siendo las series del momento, ¿cómo estás valorando el rendimiento de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

RAMÓN - Pues muy bien, después del cambio de 'Valle Salvaje' a este horario, la serie empezó a funcionar mucho mejor, como nosotros pensábamos que realmente estaba preparada para funcionar, incluso con todos los movimientos que ha habido, que entendemos dentro de la programación, las series se han sostenido y hoy el dato ha sido buenísimo, de las dos Valls-Salazar ha estado en un 10% y La Promesa ha estado en un 14%, así que creemos que tenemos dos series muy sólidas y muy fuertes.

¿Crees que esta inestabilidad que ha habido con 'La familia de la tele' ha perjudicado de alguna forma?

RAMÓN - Ha habido un momento de movimientos de programación que han sido complicados, no sólo para nosotros, para toda la parrilla de TVE. Pero vistos los datos que está haciendo ahora mismo las series, podemos estar tranquilos, no ha habido consecuencias graves. Sí que estábamos preocupados en un momento dado en cuánto iban a mover la duración de 'La familia de la tele', sobre todo porque nos íbamos a meter en el verano. Y el verano sí que las series suelen bajar un poquito de audiencia y es muy difícil recuperar esa audiencia. Es verdad que esa audiencia que nosotros perdíamos en el lineal es una audiencia que iba a RTVE Play o en el caso de 'Valle Salvaje' a Netflix, pero sí que estábamos un poco preocupados, pero bueno, ahora parece que la parrilla se ha estabilizado ya.

¿Cómo afrontasteis también la cancelación de ese formato?

RAMÓN - Era bastante esperado. Pero todos hemos vivido esto. Como decía antes, nuestro sector es un sector de fracaso, más que de éxito. Entonces, hay que intentarlo, han intentado moverla para ver si funcionaba y no ha funcionado. Lo que no tiene sentido es sostener algo que no está funcionando en la audiencia y que la gente a la hora que la pongas no funciona.

Mucha gente se sorprendió con 'La promesa', con la muerte de Jana. Ahora que ha pasado tiempo, ¿cómo valoráis la decisión de prescindir de su personaje? ¿creéis que fue acertada, o quizás tendríais que haber esperado un poco más?

RAMÓN - No, Josep, que es el maestro en esto, tenía clarísimo que tenía que ser ahí y fue tan acertada que la serie no se vio afectada. Es más, después de la muerte de Jana, hemos subido en audiencia. Con las series diarias, hay algo que siempre ocurre y es que estás con el miedo a valorar que tienes que cambiarlas porque si no se convierten en costumbre y bajan, pero cambiarlas da miedo porque tienes algo de éxito. Pero la muerte de Jana fue algo acertado y, además, vamos a intentar ahora colaborar con Ana Garcés, mantenerla en casa, así que nos llevamos un dos por uno.

Mucha gente fantaseaba diciendo que quizás Ana vuelve a salir en 'La Promesa' con algún flashback o algo así.

RAMÓN - No, no, no, en principio vamos a intentar meterla en otra serie.

¿Para Televisión Española también?

RAMÓN - No puedo decírtelo. Buen intento. Vamos a tenerla en otra serie, pero no, la idea es que no vuelva a 'La Promesa'.

'La favorita' ha saltado a Netflix, ¿cómo valoráis las audiencias que está teniendo en Telecinco y la proyección en Netflix?

RAMÓN - Pues las audiencias en Telecinco están siendo limitadas. Yo creo que es un momento complicado para la ficción serial en abierto. El público ya se ha acostumbrado mucho a la visualización en plataforma o a demanda. Y no es fácil. Yo estoy feliz con lo que ha hecho Telecinco. Si 'La favorita' no funciona con mejores datos, no es porque la cadena no se haya dejado la vida. La promoción que ha hecho la cadena, el apoyo que hemos tenido ha sido increíble. Yo no lo había visto desde los años de Antena 3 cuando teníamos 'Gran hotel' y 'Velvet', no había visto una campaña así en abierto en años. Entonces, bueno, están siendo datos más limitados. Es verdad que es una serie que se ha vendido internacionalmente muy bien ya. Está en Netflix ahora en España. Creo que una de las dificultades es la duración, otra dificultad es los cortes publicitarios, la hora a la que empiezan las series en abierto, pero es que es un negocio muy difícil el del abierto.

Hablabas antes que estabais apostando ahora por el true crime, pero bueno, la favorita sí que sigue un poco esa estética de 'Las chicas del cable'.

RAMÓN - Nos mantenemos en la doble vía, por ejemplo 'Manual para señoritas', también. Mantenemos esa doble vía, una vía más romántica de series más femeninas, por decirlo así si se puede decir así, aunque la ven muchísimos hombres, pero le ha quedado como el membrete de series femeninas y esa parte true crime, que es la que más llevo yo. En realidad, en el fondo, toda esa parte de true crime es mi patio del colegio, mi esquinita del patio del colegio donde en Bambú, Gemma, Carlos, Cristina todos me dejan jugar y dicen bueno: "Que se divierta ahí".

Netflix canceló la segunda temporada de 'Manual para señoritas' pese a que funcionó bien.

RAMÓN - Sí, no va a continuar, funcionó muy bien en Latinoamérica, funcionó un poquito menos bien en España y necesitaron un sistema por el cual ellos contabilizan su propio mercado, no contabilizan solo la parte internacional. Pero bueno, estamos trabajando ya en un nuevo proyecto con ellos.

Nos decías que tenéis un proyecto con Antena 3 para una serie. Últimamente estamos viendo que se está apostando por series diarias, que también es complicado producirlas y complicado que funcionen. ¿Tenéis en mente una nueva serie diaria en Bambú?

RAMÓN - No, tenemos dos ya, 'Valle salvaje' y 'La promesa'. Más series diarias sería como morir. Tendría que encerrar a Josep en una jaula y no dejarle salir en toda la semana. No, no, estamos muy felices con las dos, además están funcionando muy bien y nuestra idea es que hagamos más series de prime time, hagamos para abierto también, pero no meternos en series diarias más por ahora.