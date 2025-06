Marco Pernas y Nacho Olaizola se van de la lengua sobre el terremoto de 'Valle Salvaje': "Al mismo nivel que Jana en 'La Promesa'"

En su primer año de emisión, 'Valle Salvaje' se ha consolidado como uno de los pilares la parrilla diaria de La 1 de TVE. Ambientada en en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, su trama se desarrolla principalmente en un ficticio valle del norte de España. Este drama está marcado por tensiones familiares y secretos inconfesables, y ha logrado fidelizar a la audiencia con sus tramas entrecruzadas, emociones a flor de piel y personajes cargados de matices.

En el centro del huracán se encuentra Rafael, interpretado por Marco Pernas, un personaje cuyo recorrido emocional ha entrado en un momento decisivo, con propuesta de matrimonio incluida. El triángulo amoroso entre Rafael, Adriana y Julio amenaza con convertirse en un auténtico campo de batalla emocional, al que ahora se suma Úrsula, complicando aún más la relación entre los protagonistas. Lo que parecía una simple escapatoria sentimental, se ha transformado en una red de tensiones y decisiones que podrían cambiarlo todo.

Fuera de cámara, el elenco de 'Valle Salvaje' también destaca por la complicidad que comparten sus actores, quienes han forjado una relación que traspasa la pantalla. Así nos lo han contado en exclusiva Marco Pernas y Nacho Olaizola, quienes destacan la confianza y libertad creativa que comparten durante el rodaje, llegando incluso a improvisar escenas. Con giros argumentales que prometen dejar a los espectadores sin aliento, 'Valle Salvaje' se prepara para una nueva etapa que, según sus protagonistas, dará un giro de 180 grados.

Marco Pernas, ¿cómo estás?

MARCO - Muy bien, muy contento de estar aquí y motivado. Me hace ilusión ver a gente de la profesión, veros a vosotros, que hacía un poquito que no os veía... Así que encantado, me caéis muy bien.

¿En qué punto está Rafael en 'Valle Salvaje'?

MARCO - Mi personaje ahora, de repente, tiene una vía de escape, que es Úrsula. Adriana por otro lado le ha dado un ultimátum, y de repente se ha encontrado con una persona que es la primera persona en toda la serie que, por la razón que sea, le hace sonreír, que es Úrsula.

Rafael no sabe nada de que es una estrategia, no sabe nada. Se supone que eso lo tiene que saber el espectador, porque es el espectador el que lo sabe todo, pero tiene que comprender a los personajes. Muchas veces me escriben: "Pero es que claro, tienes que ver que Úrsula...". Rafael no sabe nada, no es adivino. Lo que sí que sabe es que es una persona que le hace sonreír y está en ese momento. Apareció en el peor momento de su vida cuando Adriana le da el ultimátum y se encontró con la persona que le hace sonreír.

La trama se ha convertido en un cuarteto.

MARCO - Bueno, sí. Tienes toda la razón del mundo, porque Rafael está con Adriana, luego Julio también está diciendo que Úrsula quizá merezca la pena, Úrsula le está tirando los trastos... Al final, sí, puede ser un cuarteto, porque Julio es el primer interesado en que Rafael acabe con Úrsula. Sí, sí, un cuarteto. Va creciendo la familia.

Por lo que puede cambiar todo lo que hemos visto, ¿no?

MARCO - Y va a cambiar, de verdad. No es por nada, pero va a cambiar.

Danos alguna pista. Nacho, por ejemplo, decía que Julio se va a rebelar un poquito más.

MARCO - Julio se va a rebelar, sí. Rafael va a rebelarse un poco más, porque Rafael hasta ahora está siendo muy cortés también, a pesar de que sea más salvaje y demás, no deja de ser cortés y se va a rebelar un poco. Pero sobre todo, si quieres alguna pista en plan un poco más tocha… El cuarteto, como llamas, va a dar un giro de 180 grados. Va a dar un giro que la gente se va a quedar flipando. La gente va a sorprenderse e incluso va a llorar… Solo digo eso.

Llorar puede ser de tristeza o de emoción...

MARCO - Me estás tirando de la lengua. Va a llorar, porque va a ser sorprendente. Nadie se lo va a imaginar. Nosotros, cuando hemos recibido el guion, hemos dicho: "No puede ser".

Hemos visto por ejemplo 'La Promesa' que han matado a la protagonista, a Jana. Ya nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no?

MARCO - Yo diría que puede ser casi al mismo nivel. Va a ser muy fuerte.

¿Lleváis un año ya rodando 'Valle Salvaje'?

MARCO - Llevamos un año. El 8 de abril hicimos un año. Más de un año.

De todo este año, ¿cuál es la decisión de Rafael que tú hayas dicho: "Soy fan de esto que hizo"?

MARCO - ¿Puedo pedir ayuda de Nacho, que está por ahí?

NACHO - Y que podamos contarlo… Estoy pensando una cosa, pero no recuerdo. No se ha emitido, pero se va a emitir pronto.

MARCO - Igual nos matan, pero hay una propuesta de matrimonio. Aunque no voy a decir a quién.

¿Dentro del cuarteto?

MARCO - Me preguntaste por mi personaje. En mi personaje hay una propuesta de matrimonio, pero no voy a decir a quién. En que jardín nos estamos metiendo…

NACHO - No, te has metido tú.

Queda todo en el aire, que la gente haga cálculos, pero ¿cómo os lleváis detrás de cámaras?

MARCO - No lo soporto. (risas)

NACHO - Iba a decir como hermanos…

MARCO - Sí, genial. Además, es una pasada. Currar con Nacho, no porque esté aquí, pero como persona es increíble. No tiene nada que ver con Julio en el sentido de que Julio es más serio, Y Nacho es diferente, incluso en el rodaje si oyes unas risas, es que ya está Nacho por ahí.

Y luego, mola mucho, trabajar con Nacho porque te lo pone difícil como actor. Imagínate, Nacho defiende una cosa y yo tengo que defender otra y tengo que defender que defiendo otra, pero me dice las cosas con tanta verdad, se compromete tanto en lo que él tiene que defender y que yo tengo que rebatirle, que me cuesta mucho rebatírselo. Que tu compañero te lo ponga difícil es gloria. Para un actor es oro, es lo mejor.

NACHO - Joe, no sé si lo puedo superar.

¿Él es como Rafael?

NACHO - No. A ver, diciendo que no, me refiero en cuanto a la parte más oscurilla que todos los personajes tienen. Pero no, trabajar con él también es muy gustoso en el sentido de que es una persona que está abierta a todo tipo de propuestas. Cualquier cosa que le proponga siempre me dice: "Sí, y luego ya lo vemos".

Él, de primeras se tira a la piscina y luego me dice: "Sí, vamos a probarla". Es muy buen compañero. Siempre lo da todo en las escenas. Ya te digo, está abierto a propuestas, me hace propuestas y también me río mucho con él. Ya no sólo rodando, sino en el día a día, nos llevamos muy bien. Estamos todo el día de coñas, haciéndonos bromas, de cachondeo... y yo le quiero mucho.

MARCO - Y nos lo pasamos muy bien porque hay un debate muy chulo en redes de la gente. Hay team Rafael, team Julio y los que aman a Julio odian a Rafael. Y los que aman a Rafael odian a Julio. Y nosotros nos lo pasamos pipa, porque es como: "Dios, si supieras lo bien que nos llevamos". Cómo se mezcla la ficción con la realidad…

NACHO - Y nos ayudamos también a preparar los personajes. Ahora ya están bastante desarrollados, pero al principio, por ejemplo, nos ayudábamos mucho a entender mutuamente nuestros personajes. Él y yo estuvimos una semana conviviendo juntos para rodar en exteriores y nos fuimos a un apartamento y estuvimos una semana que ni encendimos la tele. Cuando llegábamos de rodar estábamos hablando, leyendo guiones, pasando escenas, ayudándonos mucho todo el rato. "No entiendo esto". "¿Por qué te digo esto?". "Creo que me lo dices por esto, por lo otro". En definitiva, ahí hicimos mucha piña porque nos hemos ayudado mucho mutuamente.

MARCO - Sí, eso está bien, porque también es importante la química que se necesita para grabar. Dos personas pueden tener química y no tienen capacidades actorales. Antes que la química está el trabajo profesional, por mucha química que tengas, si no tienes claro cómo trabajar profesionalmente. Pero con Nacho se junta, que los dos curramos, nos lo curramos, nos comemos mucho la cabeza, somos unos rayados. Él también trabaja increíble. Y además, tenemos química, entre Adriana y Rafael, entre Adriana y Julio.

Pero la química también se ve para hacer escenas de odio. Escenas en las que tenemos que discutir. Es muy difícil que tu personaje discuta con el personaje de tu compañero si no os lleváis bien, aunque parezca contradictorio. Porque nosotros en las discusiones de lucha encarnizadas que tenemos, que hemos llegado a las manos, necesitamos un nivel de escucha muy grande y eso solo se puede conseguir cuando hay una buena complicidad.

NACHO - De hecho, hay una escena que tenemos él y yo que no tardará mucho en emitirse de aquí a las próximas dos o tres semana, se emitirá esa secuencia.

MARCO - Estamos haciendo mucho spoiler, Nacho.

NACHO - No, no voy a contar nada. Pero hay una secuencia, justo a colación de lo que decías, que es una escena de discusión entre los dos y hay un tortazo que es improvisado. Pero porque los dos tenemos la confianza de saber que si uno de los dos improvisa algo así y el otro va a seguir la escena sin cortarla porque sabe que es una propuesta del compañero y seguimos para adelante.

Y eso lo hemos hecho él y yo muchas veces. Con Rocío también lo hemos hecho. En general, también es verdad que por extender esto al resto del elenco, tenemos mucha confianza y muy buen rollo como para proponernos mucho en escena. Y eso se agradece mucho, porque cuando un compañero o compañera te propone de repente te da un beso que no te esperabas o algo así, y puedes continuarlo, es algo que como actores lo disfrutamos mucho.

MARCO - Hay muchas cosas de las que se ven que son improvisadas. Cada uno sabe, también nos conocemos. Ya conozco a Nacho, sé lo que le puede venir bien a él, lo que nos puede venir bien a los dos. Igual me viene bien a mí, pero le viene mal a él y no lo hago. Es lo mismo. Nos conocemos y eso es genial.