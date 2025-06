'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 19 de junio: Úrsula descubre el gran secreto de Adriana y Rafael

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 a partir de las 17:20 horas y estrena esta semana nuevo compañero de parrilla después de que TVE haya decidido sustituir 'La familia de la tele' por 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando trataba de llegar a un acuerdo con su hijo Leonardo asegurando que le da su beneplácito si quiere estar con Bárbara y casarse con ella a cambio de que le permitan llevarse a Pedrito a la villa de Madrid y proponerles la guinda del pastel para que acepten.

Mientras, Atanasio y Matilde estaban muy preocupados por el estado de Raimunda pues parece que había perdido el conocimiento y ya no hay vuelta atrás pues ni responde ni reacciona.

José Luis le dejaba claro a Mercedes que Victoria se está esforzando para hacer la convivencia entre las dos más llevadera y Mercedes aseguraba que ella también y trataba de saber si al final enviará su acuerdo firmado para su boda con el hijo del marqués de Valdemiranda.

Úrsula no dudaba en encararse con su prima Adriana recordándola que a pesar de estar casada con un Gálvez de Aguirre como Julio no deja de ser la hija de un vulgar prestamista y Adriana le respondía que como siga hablando acabará con ella pero Rafael intercedía para que la situación no se desmadrara.

Tras ello, Rafael no dudaba en advertir a su hermano Julio de que quizás han juzgado mal a Adriana y puede que tenga razón con respecto a Úrsula y se hayan equivocada con ella. Lo que Rafael desconocía es que Julio sabe más de lo que le hace creer.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 19 de junio sobre las 17:15 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 191 de 'Valle Salvaje' del jueves 19 de junio

Rafael y Bernardo en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', el galeno deja claro a Atanasio que las dolencias del corazón son complicadas y que si hubiera tratado a tiempo a Raimunda su pronóstico sería bien distinto y Atanasio se siente culpable. También don Hernando no duda en encararse con José Luis por no haber actuado a tiempo.

Victoria vuelve a enfrentarse con Mercedes y le advierte que como se la juegue le pedirá a José Luis que envíe el acuerdo matrimonial al marqués de Valdemiranda. Paralelamente, Bernardo acude a un amigo para llevar a cabo el plan acordado con Mercedes.

Por su parte, Rafael le cuenta a Bernardo que sabe que su tía Mercedes y él tienen una relación y que su padre ha puesto el grito en el cielo. Tras ello, Victoria insiste al duque de que cree que están tramando algo y él le deja claro que si es así lo pagarán caro. Y Victoria le pide a Isabel que vigile a Mercedes.

Don Hernando se encara con su hijo por haber arruinado su vida y ahora esté dispuesto a arruinársela a Pedrito y le pregunta por qué las Salcedo no quieren saber nada de él y de su oferta para llevarse al niño a Madrid.

Úrsula trata de descubrir por qué Adriana y Rafael tienen tan buena relación y si hay algo más entre ellos y no duda en preguntarle a su tía Victoria. Tras ello, trata de preguntarle a Bárbara por qué su hermana le otorgó a Rafael la custodia de la herencia de su padre.