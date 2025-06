'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 18 de junio: el giro de Rafael con Úrsula y el secreto de Julio

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 a partir de las 17:15 horas y estrena esta semana nuevo compañero de parrilla después de que TVE haya decidido sustituir 'La familia de la tele' por 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio lloraba ante Matilde y le aseguraba que siente que ha fallado a su madre Raimunda y que se siente responsable de que su enfermedad haya avanzado tanto.

Asimismo, don Hernando hablaba con Victoria para que llamen a un galeno por la enfermedad de Raimunda y ella decidía hablar con José Luis para dejar claro que tienen que actuar y llamar a un médico.

José Luis le dejaba claro a Mercedes que se va a prometer con el hijo del marqués y que no volverá a verse nunca más con Bernardo. Mientras el propio Bernardo le decía a Mercedes que quizás ha llegado el momento de aceptar la derrota y separar sus caminos. Sin embargo, Mercedes le pedía a Victoria que interceda para evitar su compromiso con el hijo del marqués de Valdemiranda.

Tras un error de Amadeo, Isabel le dejaba claro que eso es motivo de despido. Mientras Francisco rechazaba tener una cita con Irene. Y finalmente, Victoria le pedía a Bárbara que se disculpe con don Hernando tras negarle que se pueda llevar a Pedrito a la corte. Y don Hernando, decidido a llevarse al niño, le proponía un trato a su hijo a cambio de su complicidad.

Adriana discutía con Julio y le dejaba claro que gran parte de la culpa de todo lo que ha pasado la tiene él. Después, Adriana se encaraba con Rafael y le dejaba claro que ella no pudo decidir con quién se casaba y él sí y que lo va a hacer con la persona que más detesta.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 18 de junio sobre las 17:15 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 190 de 'Valle Salvaje' del miércoles 18 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando trata de llegar a un acuerdo con su hijo Leonardo asegurando que le da su beneplácito si quiere estar con Bárbara y casarse con ella a cambio de que le permitan llevarse a Pedrito a la villa de Madrid y proponerles la guinda del pastel para que acepten.

Mientras, Atanasio y Matilde están muy preocupados por el estado de Raimunda pues parece que ha perdido el conocimiento y ya no hay vuelta atrás pues ni responde ni reacciona.

José Luis le deja claro a Mercedes que Victoria se está esforzando para hacer la convivencia entre las dos más llevadera y Mercedes asegura que ella también y trata de saber si al final enviará su acuerdo firmado para su boda con el hijo del marqués de Valdemiranda.

Úrsula no duda en encararse con su prima Adriana recordándola que a pesar de estar casada con un Gálvez de Aguirre como Julio no deja de ser la hija de un vulgar prestamista y Adriana le responde que como siga hablando acabará con ella pero Rafael intercede para que la situación no se desmadre.

Tras ello, Rafael no duda en advertir a su hermano Julio de que quizás han juzgado mal a Adriana y puede que tenga razón con respecto a Úrsula y se hayan equivocada con ella. Lo que Rafael desconoce es que Julio sabe más de lo que le hace creer.