Antena 3 mantiene este domingo su apuesta por 'Una nueva vida' con total normalidad tras recuperar el horario habitual de la serie turca el pasado domingo después de alterarlo hace dos semanas por las elecciones autonómicas en Andalucía.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

Halis nombra a Ferit como el nuevo señor y le entrega su anillo, ya que cree que Orhan nunca ha merecido tenerlo.

Orhan descubre que el bebé de Betül no es suyo, pero exige que lo mantengan en secreto.

Ferit compra muchas piedras preciosas, pero al llegar a la mansión descubre que son falsas y le han engañado.

Çiçek confiesa a Abidin que es su madre y que no le había buscado antes porque pensaba que estaba muerto hasta que le vio en la televisión.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Suna descubría que no está embarazada y Abidin se llevaba una decepción, pero intentaba animarla.

Gülgün y Orhan volvían a tener un acercamiento en su relación. Ferit estaba muy preocupado porque no tienen dinero y se van a ir a la quiebra. Piensa que solo puede salvar a la familia hipotecando la mansión.

Suna descubría que Seyran no puede quedarse embarazada por su enfermedad y la única alternativa sería someterse a un tratamiento que podría poner en peligro su vida.