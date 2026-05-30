'Mañaneros 360', 'La Promesa' o 'Aquí la tierra', grandes afectados por la nueva programación de La 1 de RTVE ante la visita del Papa

RTVE se volcará en su cobertura de la histórica visita del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio con Madrid, Barcelona y las Islas Canarias como escenario de los actos previstos. La 1 en simulcast con el Canal 24 horas ofrecerá una retransmisión especial que obligará a modificar en gran parte su programación regular. 'Mañaneros 360' y las series 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' serán los grandes damnificados. Te lo avanzamos en El Televisero.

Desde los principales puntos de interés del recorrido papal, la corporación pública desplegará un amplio dispositivo informativo para contar a la audiencia el minuto a minuto de esta histórica visita. Más de 400 profesionales trabajarán en este acontecimiento, una cita que, sin duda, marcará la actualidad nacional e internacional en esos días.

Primer avance de los cambios de programación en La 1 de RTVE

El despliegue arrancará el sábado 6 de junio con la emisión en directo en La 1 y el Canal 24 horas de la llegada del pontífice al aeropuerto de Barajas (10:30 horas) y con los posteriores encuentros institucionales a las 11:30 horas en el Palacio Real. Por la tarde, habrá otro especial, que incluirá a las 18:00 horas el encuentro de León XIV con el proyecto social 'CEDIA 24 Horas' de Cáritas Diocesana de Madrid y la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, en pleno paseo de la Castellana, prevista a las 20:30 horas. Por tanto, este día las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele', 'D Corazón', 'Cine de barrio' o 'Aquí la tierra' desaparecerán de la parrilla.

El domingo 7 de junio, La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán desde bien pronto un programa especial con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (Madrid), fijada para las 10:00 horas. Le seguirá el recorrido del pontífice en papamóvil por las calles de la capital. Más tarde, a las 18:00 horas, el dispositivo especial de RTVE se desplazará al encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' en el Movistar Arena. En consecuencia, la parrilla del domingo también se verá muy trastocada.

El lunes 8 de junio, se producirá el encuentro de León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está previsto para las 09:30h horas y 'La hora de La 1' informará de ello. A continuación, a las 10:15 horas, arrancará un especial en La 1 y Canal 24 horas para abordar la cita institucional en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, el espacio de Silvia Intxaurrondo recortará duración y 'Mañaneros 360' se quedará sin emisión en gran parte.

Por la tarde, La 1 y el Canal 24 horas continuará con la programación especial, retransmitiendo la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena a las 18:00 horas y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19:00 horas. Por ende, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y posiblemente 'Aquí la tierra' desaparecerán de la parrilla vespertina.

El martes 9 de junio, jornada en la que León XIV se trasladará a Barcelona, La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán un programa especial desde las 12:00 horas que incluirá la llegada del Santo Padre al aeropuerto de El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración (13:00 horas). De modo que 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz volverá a enfrentarse a un recorte importante en su duración.

El seguimiento no se detendrá por la tarde, cuando La 1 y Canal 24 horas retransmitirán en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic desde las 20:00 horas. Por tanto, este día lo previsible es que sí se emitan 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Las ofertas que se cancelarán esta vez serán 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El miércoles 10 de junio, desde las 10:35 horas, se programará un especial en La 1 y Canal 24 horas con la visita del Papa a la cárcel de Brians y la posterior cita en Montserrat (12:00 horas), que incluirá una visita a la basílica y un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos. Nuevamente, 'Mañaneros 360' perderá presencia y, en esta ocasión, casi en su totalidad.

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, se retomará la programación especial, que albergará uno de los actos más relevantes del viaje en la ciudad condal: la visita a la Basílica de la Sagrada Familia (19:30 horas), donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Los actos, que concluirán con un gran espectáculo lumínico, obligarán a levantar de la parrilla al menos a 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El jueves 11 de junio, León XIV dejará Barcelona y se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. Tras su aterrizaje en la isla, destacará su encuentro con personas migrantes en el famoso puerto de Arguineguín. Se prevé para las 12:40 horas (hora peninsular) y este especial provocará que 'Mañaneros 360' vuelva a sufrir un enésimo parón en su emisión en La 1 de RTVE. Por la tarde, tendrá lugar una misa en el estadio de Gran Canaria. Se ofrecerá en La 2 y el Canal 24 horas, por lo que, en principio, la programación vespertina de La 1 no se alterará este día.

Por último, el viernes 12 de junio, el último día de visita del Papa en nuestro país se desarrollará en Tenerife. La 1 y el Canal 24 horas volverán a acoger una programación extraordinaria por la mañana con la retransmisión de la visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma a las 15:00 horas. Así, 'La hora de La 1' recortará su franja de emisión y 'Mañaneros 360' se verá relevado otra vez por un especial informativo.

En resumen, 'Mañaneros 360' será la oferta regular que más sufra esta programación con motivo de la primera visita oficial del papa León XIV a España desde su elección como Pontífice. Le seguirán 'La Promesa', 'Malas Lenguas' (en su edición en La 1), 'Valle Salvaje' y 'Aquí la tierra'. En los próximos días concretaremos cómo quedarán exactamente los horarios para que no pierdas detalle.