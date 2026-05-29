'La Promesa', avance capítulo 846 del lunes 1 de julio en RTVE: Julieta, en peligro de muerte

En el capítulo 845 de 'La Promesa' del próximo lunes 1 de junio, Manuel acude a socorrer a Julieta tras sufrir un disparo por parte del duque de Carril mientras Ciro se queda completamente en shock al ver lo sucedido con su esposa.

Por su parte, Adriano pone al corriente de lo sucedido en Palacio a Martina y Jacobo tras haber escuchado unos disparos. Mientras, Vera tampoco da crédito a la locura de su padre y deja claro que las dos balas iban para ella y que el duque quería acabar con su vida.

Tras ello, Teresa, Simona y Candela no dudan en apoyar a la joven al ser conscientes de la gravedad de los hechos y cómo el duque de Carril había intentado asesinar a su propia hija delante de todos.

Por otro lado, Cristóbal asegura a Leocadia que está dispuesto a que su romance salga a la luz con tal de no dejarse manipular por Lorenzo. Después, Ciro se planta con el doctor y exige prioridad hacia Julieta pues el otro herido es un simple criado pero Vera da la cara por el lacayo. Aún así Ciro muestra su malestar a su tío Alonso por cómo el doctor quiso dar prioridad a un criado y Lorenzo no duda en meter cizaña.

Resumen del capítulo 845 de 'La Promesa' emitido este viernes 29 de mayo

En el capítulo 845 de 'La Promesa' ofrecido este viernes29 de mayo, Vera se niega a marcharse con su padre y él amenaza a Alonso: se arrepentirán. Manuel promete a Vera que extremarán las precauciones para evitar que el duque regrese a palacio. Petra le dice a Santos que no lo denunciará, le cree cuando mantiene que la muerte de su madre fue accidental. Así se lo dice a Ricardo.

Pía termina de escribir la carta para Curro revelando que Leocadia mató a Jana, cuando… ¡Cristóbal se la quita de las manos! Adriano le cuenta a Martina que la oyó decir que lo ayudaba por pena. María le cuenta a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo. Y él tiene que recurrir a Samuel para que le cuente la verdad, porque a él no lo escucha. Santos por primera vez es feliz y disfruta de un buen rato con sus compañeros. Leocadia claudica ante Lorenzo: llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro.

El duque de Carril se cuela en La Promesa para llevarse a su hija Vera a punta de pistola. Julieta se interpone en su camino y las dos jóvenes terminan enfrentándose como nunca antes al duque. Finalmente, el sonido de dos disparos estremece el palacio de los Luján. Un tiroteo... ¿con víctimas mortales? La tragedia vuelve a sacudir el palacio de los Luján.