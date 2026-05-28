'La Promesa', avance capítulo 845 de este viernes 29 de mayo: La tragedia sacude la serie de La 1 de RTVE otra vez

En el capítulo 845 de 'La Promesa' de este viernes 29 de mayo, Vera se niega a marcharse con su padre y él amenaza a Alonso: se arrepentirán. Manuel promete a Vera que extremarán las precauciones para evitar que el duque regrese a palacio. Petra le dice a Santos que no lo denunciará, le cree cuando mantiene que la muerte de su madre fue accidental. Así se lo dice a Ricardo.

Pía termina de escribir la carta para Curro revelando que Leocadia mató a Jana, cuando… ¡Cristóbal se la quita de las manos! Adriano le cuenta a Martina que la oyó decir que lo ayudaba por pena. María le cuenta a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo. Y él tiene que recurrir a Samuel para que le cuente la verdad, porque a él no lo escucha. Santos por primera vez es feliz y disfruta de un buen rato con sus compañeros. Leocadia claudica ante Lorenzo: llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro.

El duque de Carril se cuela en La Promesa para llevarse a su hija Vera a punta de pistola. Julieta se interpone en su camino y las dos jóvenes terminan enfrentándose como nunca antes al duque. Finalmente, el sonido de dos disparos estremece el palacio de los Luján. Un tiroteo... ¿con víctimas mortales? La tragedia vuelve a sacudir el palacio de los Luján.

Resumen del capítulo 844 de 'La Promesa' emitido este jueves 28 de mayo

En el capítulo 844 de 'La Promesa' ofrecido este jueves 28 de mayo, Leocadia niega haberse besado con Cristóbal y Lorenzo decide llamar al mayordomo para preguntarle a él. Este también niega la mayor, pero Lorenzo sabe lo que vio. Adriano informa a Jacobo y Martina de que ya no necesita sus cuidados. La muchacha ve rara la decisión de Adriano; Jacobo le pide que la respete.

Vera termina enfrentándose al capitán y a Leocadia sin achantarse. La señora de Figueroa se ofende y Lorenzo rabia. Samuel cuenta a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios. Ella se desmaya de la impresión. Simona y Candela reciben una carta de la madre de Vera pidiendo que la protejan de su padre. Ciro, por su parte, insiste en que Manuel le pague lo que perdió en la inversión.

Lorenzo amenaza a Leocadia: o mete cizaña con don Lisandro o contará lo de Cristóbal. Santos confiesa a Petra su gran secreto: él mató a su madre, y no Ricardo, y le pregunta si lo va a denunciar... El duque viene a por su hija, pero Alonso no piensa permitir que se la lleve en contra de su voluntad. ¿Qué hará Vera?