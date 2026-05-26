'La Promesa', avance capítulo del miércoles 27 de mayo: Pía toma una temeraria decisión ante el asesinato de Jana

En el capítulo 843 de 'La Promesa' del miércoles 27 de mayo, Teresa le pide a Pía que recapacite sobre su actitud, si la despiden, ¿cómo cuidará de Dieguito? Alonso, finalmente, le explica sin tapujos a Vera lo que está haciendo su padre y ella se compromete a decir la verdad. Samuel informa a María de que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede arrojar luz sobre Carlo y Estefanía. Y esta le mete prisa a Carlo para que consiga su dinero.

Pía toma una decisión: escribir una carta para Curro confesándole la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia su esposa. Sin embargo, Julieta le pide que se enfoque en recuperar el dinero. Martina recrimina a Jacobo que airee su vida privada con Adriano y terminan discutiendo. Más tarde, ella le dice a Jacobo, por justificarse, que todo lo que hace por Adriano es por pena. Adriano la escucha.

Santos, preocupado por la insistencia de Petra, le dice a Ricardo que, si todo se desvela, él asumirá su responsabilidad. Lorenzo le dice a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal. ¿Con qué objetivo?

Resumen del capítulo 842 de 'La Promesa' emitido este martes 26 de mayo

En el capítulo 842 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este martes 26 de mayo, Alonso expulsa al Duque de Carril de La Promesa. Él les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija y con cobrarse esta afrenta. Y vaya si la cumplirá. Manuel le cuenta a Vera la verdad sobre su padre, pero omite hablar de la denuncia.

Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero en ese camino se han perdido como pareja... Él se sincera con Adriano: su relación con Martina va mal. Adriano, culpable, intenta darle ánimos.

En el servicio, la preocupación por Pía aumenta; Teresa intenta ayudarla, pero el hermetismo del ama de llaves es absoluto. Cristóbal le da el último aviso: un fallo más y, ahora sí que sí, la despedirá para siempre. Y Pía aconseja a Petra que deje que Santos haga su propio camino con su padre, sin intervenir.

Manuel, por su parte, obliga a Julieta a que le prometa que no volverá a enfrentarse al duque de Carril: es un hombre peligroso. Leocadia, que ve cómo su autoridad en la casa se desmorona día tras día, besa a Cristóbal buscando consuelo. Y Lorenzo es testigo de ese beso.