'La Promesa', avance capítulo del jueves 28 de mayo en RTVE: La amenaza que se cierne sobre Leocadia

En el capítulo 844 de 'La Promesa' del capítulo 844 del jueves 28 de mayo, Leocadia niega haberse besado con Cristóbal y Lorenzo decide llamar al mayordomo para preguntarle a él. Este también niega la mayor, pero Lorenzo sabe lo que vio. Adriano informa a Jacobo y Martina de que ya no necesita sus cuidados. La muchacha ve rara la decisión de Adriano; Jacobo le pide que la respete.

Vera termina enfrentándose al capitán y a Leocadia sin achantarse. La señora de Figueroa se ofende y Lorenzo rabia. Samuel cuenta a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios. Ella se desmaya de la impresión. Simona y Candela reciben una carta de la madre de Vera pidiendo que la protejan de su padre. Ciro, por su parte, insiste en que Manuel le pague lo que perdió en la inversión.

Lorenzo amenaza a Leocadia: o mete cizaña con don Lisandro o contará lo de Cristóbal. Santos confiesa a Petra su gran secreto: él mató a su madre, y no Ricardo, y le pregunta si lo va a denunciar... El duque viene a por su hija, pero Alonso no piensa permitir que se la lleve en contra de su voluntad. ¿Qué hará Vera?

Resumen del capítulo 843 de 'La Promesa' emitido este miércoles 27 de mayo

En el capítulo 843 de 'La Promesa' ofrecido este miércoles 27 de mayo, Teresa le pide a Pía que recapacite sobre su actitud, si la despiden, ¿cómo cuidará de Dieguito? Alonso, finalmente, le explica sin tapujos a Vera lo que está haciendo su padre y ella se compromete a decir la verdad. Samuel informa a María de que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede arrojar luz sobre Carlo y Estefanía. Y esta le mete prisa a Carlo para que consiga su dinero.

Pía toma una decisión: escribir una carta para Curro confesándole la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia su esposa. Sin embargo, Julieta le pide que se enfoque en recuperar el dinero. Martina recrimina a Jacobo que airee su vida privada con Adriano y terminan discutiendo. Más tarde, ella le dice a Jacobo, por justificarse, que todo lo que hace por Adriano es por pena. Adriano la escucha.

Santos, preocupado por la insistencia de Petra, le dice a Ricardo que, si todo se desvela, él asumirá su responsabilidad. Lorenzo le dice a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal. ¿Con qué objetivo?