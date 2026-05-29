RTVE cancela uno de los programas históricos de La 1 y recorta la emisión de 'D Corazón' en su parrilla del sábado

La 1 alterará buena parte de su programación este sábado. Por la mañana, la cadena pública emitirá en directo la retransmisión del Día de las Fuerzas Armadas, lo que obligará a recortar la duración de 'D Corazón' y a eliminar las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'.

Así, La 1 eliminará este sábado las reposiciones del programa del archivo histórico de RTVE que locuta Santiago Segura y retrasará la emisión de 'Audiencia abierta' a las 11:15 horas justo antes de la retransmisión del desfile de las fuerzas armadas alargando la emisión de 'Noticias 24h' hasta esa hora.

Después, a las 11:45 horas comenzará la retransmisión del desfile del Día de las Fuerzas Armadas desde Vigo y que presidirán los Reyes Felipe VI y Letizia así como la Princesa Leonor, que ultima su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego serán los encargados de narrar todo el desfile con la compañía del capitán del Ejército del Aire y del Espacio Manuel Cuenca. Lo harán en un programa especial que se alargará hasta las 13:30 horas llevando a que La 1 retrase y recorte la duración de 'D Corazón'.

El programa que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos tomará el relevo del desfile y recogerá todas las reacciones al mismo y la presencia de los reyes y la princesa de Asturias. Con ello, 'D Corazón' reducirá su duración este sábado en 30 minutos emitiéndose entre las 13:30 y las 15:00 horas.

Después, por la tarde, La 1 también volverá a alterar su programación por la emisión de la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, cuya retransmisión arrancará a las 17:40 horas con un previo y a las 18:00 horas con el partido. Esto conllevará la cancelación por tercera semana consecutiva de 'Cine de barrio'. Y para completar la tarde, La 1 volverá a apostar por un programa de 'Aquí la tierra', que analizará la última hora sobre la ola de calor que asola a nuestro país esta semana.

Así será el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en RTVE

El desfile central del sábado 30 de mayo reúne a 3.746 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. Este año partipan 3.402 hombres y 344 mujeres. El desfile terrestre dispone de la presencia de 130 caballos, seis perros de las unidades caninas y la conocida cabra Baraka, mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1.º de la Legión.

El desfile aéreo cuenta con el paso de 30 aeronaves de caza, 16 aviones de transporte y 25 helicópteros. En el apartado motorizado, recorre el asfalto un total de 109 vehículos tácticos y blindados, junto con 32 motocicletas.

El recorrido abarca los 1,1 kilómetros de la emblemática avenida de Samil. El inicio será en la rúa Arganzada y finalizará en la rúa do Río. El acto principal estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar al completo.