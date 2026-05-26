Gonzalo Miró firma una reacción atronadora tras ser señalado por el PP y lanza un órdago en TVE por sus "mentiras"

Este martes, Gonzalo Miró ha contestado en 'Directo al grano' a la crítica que le lanzó el PP en redes sociales, después de que el pasado sábado defendiera en 'Malas Lenguas Noche' a RTVE en comparación a otros medios de comunicación en el tratamiento que se hace de noticias como la imputación de Zapatero.

Lo hacía después de que Marta Flich recordara las palabras de su compañero en el programa de Jesús Cintora. "Dijiste que veías una diferencia muy clara entre RTVE y otros medios a lo que el PP contestó que 'nosotros también Gonzalo'", exponía la presentadora.

"Sí, es verdad. La sigo viendo. Me alegra que el PP entre a este trapo como un Mihura porque hay una diferencia muy clara y también lo dije el otro día en 'Malas Lenguas'. Lo que pasa es que al PP le gusta manipular y no completar las frases", aseveraba Gonzalo Miró.

Tras ello, el copresentador de 'Directo al grano' recalcaba por qué cree que hay muchas diferencias entre RTVE y otros medios. "La diferencia es que aquí no se miente, en esta casa no se miente. Hay profesionales como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora como este programa. Aquí no contamos mentiras, no alimentamos los bulos. Aquí si alguna vez nos hemos equivocado, y nosotros damos fe porque lo hemos hecho, al día siguiente pedimos disculpas y no seguimos alimentando una mentira", defendía.

Gonzalo Miró manda un órdago al PP desde 'Directo al grano': "Que fiscalice sus mentiras"

Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

"Esa famosa frase, que algunos están cumpliendo a rajatabla, de quién pueda hacer que haga, aquí en TVE no la compramos. Aquí no vale el que pueda hacer que haga, y si quiere fiscalizar el PP las mentiras de TVE que fiscalice primero las suyas porque a lo mejor sale perdiendo en esa batalla. Y por cierto, lo que tampoco vamos a hacer es condenar a la gente sin pruebas. Cosa que ya han hecho otros medios de comunicación con Zapatero, cuando eso llegue si llega se dirá y se contará pero hay algunos medios de comunicación que ha condenado a Zapatero. Pero la presunción de inocencia de la que habla la oposición y algunos periodistas no vale solo con decirla, también hay que practicarla. Y en esta casa se practica", seguía diciendo Gonzalo Miró.

Así, el presentador no dudaba en poner como ejemplo lo sucedido con la mujer del Presidente del Gobierno. "¿Qué ha pasado con la presunción de inocencia de Begoña Gómez por ejemplo? Después de lo que estamos sabiendo en los últimos informes y después de los dos años de condena que lleva sufriendo Begoña Gómez. ¿Quién la va a pedir perdón? ¿Y si esto termina siendo un caso sin causa quién se va a disculpar? Lo que no vale es solo pedir la presunción de inocencia para los tuyos o para Dani Alves. Que de aquel cuando le acusaron de agresión sexual, de aquel sí que se le pidió presunción de inocencia. Pues para todo el mundo igual, por favor", concluía.