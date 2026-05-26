Javier Ruiz no aguanta más y se planta en TVE ante la "ofensiva" de la que es diana, con grueso dardo a la competencia

Javier Ruiz ha dicho 'basta' y, este martes, en una nueva entrega de 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE, ha denunciado en directo "la ofensiva que está habiendo contra cualquier periodista que plantee dudas sobre razonamientos policiales, procedimientos judiciales o simplemente titulares que están saltándose la presunción de inocencia" sobre el caso Zapatero.

"Hay una ofensiva contra los medios y los periodistas que no compran sin reservas la tesis policial", ha asegurado el presentador sin ambages, apelando al derecho a dudar con ejemplos de "montajes policiales" del pasado que no debiéramos olvidar: "Hemos visto una falsa cuenta en Granadinas a Podemos que destrozó al partido o una falsa carga de 40 kilos de cocaína al diputado Miguel Urbán (Podemos)".

Acto seguido, Javier Ruiz ha dado explicaciones sobre su criticada cobertura respecto a la imputación de Zapatero en la mañana en la que saltó la noticia (19 de mayo): "Aquí, en el primer minuto de la noticia, supimos que la causa había sido remitida por el Juzgado Nº 15 a la Audiencia Nacional y publicamos la primera querella que había caído en ese juzgado, la de Manos Limpias. Y contamos en qué consistía aquella querella".

"Lo hicimos nosotros, lo hizo el Gobierno y lo hicieron otros medios de comunicación. Minutos después, se informó de que la causa venía de otra parte, de Fiscalía Anticorrupción, y así lo contamos también. La primera información no fue correcta, la corregimos en su momento, les pedimos disculpas entonces y ahora, y contamos inmediatamente después lo que ocurría", ha defendido, entonando nuevamente el 'mea culpa'. Por ello, recordemos, el Consejo de Informativos de TVE ha abierto una investigación al observar "falta de rigor".

Sin embargo, a pesar de ese involuntario error, se ha desatado desde entonces "un ataque contra todos" sin precedentes. "Ha habido tantos montajes, tantas operaciones policiales, tantas coordinaciones periodísticas y tanto matrimonio en la mentira que hoy parece revolucionario o de izquierdas reclamar la presunción de inocencia y tener cierta prudencia ante saltos en la lógica que no se soportan con pruebas todavía", ha subrayado Javier Ruiz a modo de protesta.

Javier Ruiz, implacable: "Ya está bien de lecciones de periodismo de quienes son conniventes con ciertas figuras de la cloaca en este país"

Por último, el comunicador de RTVE ha puesto sobre la mesa que el caso Plus Ultra "está sirviendo para tapar y sepultar otros casos", como la Kitchen (PP). En ese momento, ha dado paso al fragmento en el que el excomisario Villarejo confiesa que Bárcenas pagaba 10.000 euros al mes en negro a Mariano Rajoy. Una declaración opacada en los medios.

"Esto también está pasando. Ustedes no lo están viendo. Lo van a ver aquí, esto no va a aparecer en ninguna otra televisión o por lo menos no hasta que aparezca aquí. Pero ya está bien. Ya está bien de lecciones de periodismo de quienes son conniventes con ciertas figuras de la cloaca en este país", ha sentenciado Javier Ruiz como dardazo a la competencia y... ¿a Ferreras y La Sexta en particular?