Javier Ruiz contesta en un comunicado ante el "acoso mediático" por su cobertura en RTVE del caso Zapatero

En los últimos días, Javier Ruiz está siendo señalado por varios frentes por la cobertura que está haciendo de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360'. Después de que hace unos días fuera el Consejo de Informativos quién ponía en el foco al presentador por haber propagado que todo se inició por la denuncia de Manos Limpias señalando la entrevista de Iker Jiménez a Víctor de Aldama.

Ahora, el presentador de TVE ha vuelto a ser señalado en redes sociales por un corte del programa de este lunes en el que Javier Ruiz analizaba el informe de la UDEF sobre el caso que afecta al ex presidente del Gobierno. Y por ello, el periodista ha lanzado un comunicado en sus redes sociales.

"Para los que copian y pegan solo para MANIPULAR. Frente a quienes sacan de contexto informaciones completas y frente a las campañas de acoso mediático... Programa completo", comparte Javier Ruiz en su cuenta de "X" haciéndose eco del fragmento completo de su análisis y enlazando al programa completo de 'Mañaneros 360' en RTVE Play.

Todo parte del análisis como decimos que ha hecho Javier Ruiz de los cabos sueltos del informe de la UDEF. "Hay algunos agujeros en esos informes. Hay al menos tres de los agujeros más subrayables. El primero es este, la teoría de que Zapatero cobra de Plus Ultra y cobra comisiones a través de Análisis Relevante y se dice por presionar a una persona, a la que se llega decir, que se le paga 10.000 euros. Esto es lo que se dice y lo que se infiere de un mensaje que dice '10k hecho'. Se asume que 10k no es una carrera de 10 kilómetros ni ninguna posibilidad más que que se han pagado 10.000 euros", empezaba exponiendo el presentador.

"¿A quién? A Julián Mateos Aparicio, el responsable del fondo de rescate. ¿Cuál es el agujero aquí? Que no concuerdan las fechas. El rescate se concede en marzo pero el hombre que supuestamente cobraría, no entra en la SEPI hasta agosto. El rescate se hace en marzo y hasta llegar a agosto han pasado 4 o 5 meses y la propia SEPI reconoce que se incorpora en el mes de agosto. No casan las fechas. Cómo se puede presionar a alguien que todavía no ha llegado al cargo. Ese es el primer gran agujero del informe de la UDEF", insistía Ruiz.

Después se fijaba en el segundo agujero, el supuesto "trato de favor a la seguridad social". "La UDEF presenta que Plus Ultra está al corriente de pagos en la seguridad social pero dice que la información facilitada mantiene una deuda pendiente y no se ha especificado. Esta es la conclusión de la UDEF que alguien ha dado un trato de favor porque había una deuda pendiente. Y es cierto que había una deuda que se ha aplazado como pasó en 137.000 empresas durante el covid", recalcaba el presentador de 'Mañaneros 360' asegurando que eso era algo ordinario.

"Y hay un tercer agujero que es personal contra José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF dice que se compró una casa en esta dirección por 580.000 y que pide una hipoteca por 500.000, pero la liquida muy rápido. La liquida en 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. Y la UDEF calla que Zapatero vendió esa casa, que liquida esa hipoteca porque vende esa casa. Y tampoco terminan de casar las fechas. El rescate se concede en 2021 y la liquidación de la hipoteca es en 2025. ¿Zapatero cobró cuatro años después esa comisión ilegal y la utilizó para liquidar esta casa?", se preguntaba Javier Ruiz.

Tras ello, y tras hacerse eco de la publicación de OkDiario sobre el solar que se compró Zapatero, Javier Ruiz defendía que el único patrimonio inmobiliario es un solar en el que pretendía construir una casa y un bungaló de 98 metros cuadrados en Canarias. "El entorno de Zapatero dice que ha habido saltos en la lógica. Estos son los tres grandes agujeros pero hay uno más que llama extraordinariamente la atención que es que el juez transcribe las conclusiones de la UDEF palabra por palabra", añadía el presentador mostrando como en el auto del juez se menciona a las "putas de Ábalos" que nada tienen que ver en este caso.