'Directo al Grano' no solo sufre la salida de Gonzalo Miró: El programa de TVE pierde a otro rostro de su equipo en plenos cambios

'Directo al grano' ha entrado en una etapa llena de cambios encabezada por la salida de Gonzalo Miró. Y es que, si bien durante el mes de agosto el comunicador se ausenta de su puesto habitual junto a Marta Flich para presentar 'Malas Lenguas' por las vacaciones de Jesús Cintora, a partir de septiembre ocupará ese puesto de forma indefinida tras la reestructuración inminente del plantel de presentadores de La 1 de TVE.

Así, tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima de cara al próximo curso televisivo, Jesús Cintora cogerá su testigo en 'Mañaneros 360', dejando a Miró al frente de su magacín vespertino en La 2. Sin embargo, el hijo de Pilar Miró no es el único rostro que causará baja durante esta próxima temporada en el espacio de actualidad, pues otro miembro histórico de su equipo ha comunicado también su baja esta semana.

La última en anunciar su salida de 'Directo al grano' ha sido Elena Gómez Godessart, reportera del programa desde su llegada a TVE. "Hoy hace un año justo que empecé y hoy me toca despedirme de este programa. Un programa que siento como mío porque así lo empezamos un 6 de agosto y que me ha dado el año más loco de mi vida y a la vez el de más aprendizaje", ha comenzado anunciando la joven en su perfil de Instagram.

'Directo al grano' suma una nueva baja: Elena Gómez Godessart se despide del equipo y anuncia su salida

"Me he enfrentado a mis miedos, a mi desconocimiento, a ir a contrarreloj, a ser mejor, a superarme cuando pensé que no sabría y sobre todo he aprendido de los mejores y con los mejores. También me ha curado de mi miedo a volar después de coger seis aviones en siete días y eso es algo que me llevo para siempre. Mundo, allá vamos", ha continuado explicando la reportera en una publicación que recoge sus numerosos directos para el programa, conexiones con plató y momentos junto a sus compañeros.

Así, no ha dudado en dirigirse a sus compañeros de 'Directo al grano' para dar gracias por su experiencia en el programa. "Pero en serio, no os podéis imaginar lo increíble que es la gente que está detrás. Todos y cada uno de ellos, aunque de algunos haya sido vuestra máxima pesadilla. Aunque haya sido un ente volando por las Españas, no sabéis lo que os echaré de menos", ha escrito Elena Gómez Godessart.

"Muchos renfecitos y muchas millas iberia para volver a casa y que celebrarais verme en redacción como un gol de España en el mundial. Gracias a todos los que estáis al otro lado por vernos, por cada historia que me habéis dejado contar y por cada tarde que me he colado en vuestras casas. Ha sido y será un honor formar parte de su historia", ha señalado la reportera, reflexionando sobre todas las aventuras que ha vivido a lo largo de este año con el micrófono de TVE en mano.

Y la reportera de 'Directo al grano' ha terminado su mensaje de despedida con una síntesis del trabajo en la pequeña pantalla y su espíritu cambiante. "La tele es así, como la vida, y espero de corazón que nos volvamos a encontrar. Espero que para la décima temporada tengais un trozo de pizza para mi. Larga vida a DAG. Nos vemos pronto en una nueva aventura", ha terminado señalando sin desvelar cuál es su próximo destino televisivo.