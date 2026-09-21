'Sueños de Libertad', avance capítulo 653 del martes 22 de septiembre: El órdago de Beatriz a Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña se da cuenta del embarazo de Beatriz tras ver todos los síntomas que tiene y no duda en hablar con ella y le pregunta si su pareja es el padre y tras ello le deja claro que puede apoyarse en ella y que le ayudará en todo lo que necesite.

Damián no duda en pedirle a Andrés que trate de interceder y consiga convencer a Hugo Brossard para poder recuperar los derechos de las patentes para luchar por el deseo de Digna. Por su parte, Tasio comparte con Andrés todo lo que pasó en su pelea con Gabriel y le deja claro que su primo se ha autolesionado y Andrés asegura claro que con Gabriel todo es posible.

Fina le deja caer a Marta que lo mejor es que dimita tras romper con ella pero la De La Reina le deja claro que tienen que ser capaces de dejar a un lado sus problemas personales y poder trabajar juntas. Al fin y al cabo es algo a lo que está acostumbrada pues también le sucedió con Cloe. Después, Bianca le hace una propuesta inesperada a Fina: organizar una exposición conjunta con sus cuadros.

Miguel comparte con Nieves lo que sucedió en su último encuentro con Claudia y su madre se queda muy preocupada. Por otro lado, Valentina descubre que su boda ya ha salido publicada en prensa y Gabriel aprovecha para malmeter y no duda en soltar que su ascenso tiene que ver precisamente por su enlace. Tras ello, Valentina indaga con Pablo para descubrir la verdad sobre su contrato como secretaria.

La ausencia de Tasio genera problemas en la fábrica. Precisamente, Tasio recibe una nueva carta de Carmen en la que ella se despide de él definitivamente. Algo que provoca que Damián se enfrente de nuevo a su hijo llevando a Marta a dar la cara por su amiga.

Begoña comparte con Gabriel su decisión de ayudar a Beatriz con su embarazo y él reacciona con dureza. Tras ello, Beatriz le lanza un órdago a Gabriel: si sigue presionándola con irse a Madrid abortará para poder quedarse en Toledo.

Gabriel y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna tenía una idea para poder salvar el legado de Gervasio y no dudaba en compartirlo con Damián, pues quiere levantar el ánimo de su hijo Luis y proponía recuperar los derechos de los perfumes De La Reina. Algo a lo que él reaccionaba con escepticismo pero decidido a ayudarla.

Begoña se preocupaba por el estado de Beatriz y ésta le engañaba sobre el diagnóstico de Miguel al callarse lo de su embarazo. Paralelamente, Begoña recibía la llamada de Luz tras conocer que Andrés se casa con Valentina. Damián y Digna invitaban a Begoña a la comida de celebración por la pedida, pero ella no está por la labor de acudir y Digna aprovechaba para dejarle claro que no puede seguir así y que a la boda tendrá que acudir quiera o no.

Por su parte, Valentina estaba agobiada por el regalo de pedida para Andrés. Y su madre Dorotea regresaba a Toledo para acudir a dicha comida y le hacía ver que tiene que disfrutar de su nueva vida. Mientras, Pablo compartía con Nieves que está encantado con Valentina y le proponía retomar su escapada sin hijos aprovechando que ahora tiene más tiempo gracias a la secretaria.

Tasio está convencido de que Gabriel se ha inventado su lesión y que Miguel le ha ayudado porque le odia y no dudaba en compartirlo con Salva, que daba la cara por el doctor. Tras ello, Tasio acudía al dispensario para indagar con Miguel sobre la lesión de su primo pues cree que se autolesionó. Sin embargo, el doctor insistía en que esa lesión tenía que ser de un gran golpe. Tampoco, Paula le creía por sus problemas en el pasado con las timbas pero él le revelaba lo que fue capaz de hacer Gabriel con la sala de calderas.

Marta se enfrentaba a Bianca y no dudaba en acusarla de haber jugado sucio para recuperar a Fina y haberla besado. Después, la pintora se citaba con Fina para preguntarla cómo se encuentra tras su ruptura y no dudaba en aprovechar la ocasión para intentar retomar su relación. Sin embargo, la fotógrafa le frenaba porque quiere estar sola.

Por último, Gabriel insistía a Beatriz con que se mude a Madrid para poder llevar una vida mucho más tranquila y le prometía ir a verla cada vez que pueda. Le pedía paciencia solo hasta que complete la venganza hacia su familia.