'Sueños de libertad' llega a Netflix. La serie ya está disponible en la plataforma después de la alianza histórica con Atresmedia sumándose así al catálogo en el que ya están sus rivales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. De esta manera, la serie líder de la sobremesa y más vista de la televisión suma una nueva ventana de emisión además de Antena 3, Atresplayer, Disney+ y Movistar Plus.

Esto coincide con un momento crucial en algunas de sus tramas con la irrupción de Hugo Brossard, el personaje que interpreta Almagro San Miguel, que se ha sumado al reparto de la ficción provocando que la guerra entre Gabriel y los De La Reina aumente.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Digna tiene una idea para poder salvar el legado de Gervasio y no duda en compartirlo con Damián, pues quiere levantar el ánimo de su hijo Luis y propone recuperar los derechos de los perfumes De La Reina. Algo a lo que él reacciona con escepticismo pero decidido a ayudarla.

Begoña se preocupa por el estado de Beatriz y ésta le engaña sobre el diagnóstico de Miguel al callarse lo de su embarazo. Paralelamente, Begoña recibe la llamada de Luz tras conocer que Andrés se casa con Valentina. Damián y Digna invitan a Begoña a la comida de celebración por la pedida, pero ella no está por la labor de acudir y Digna aprovecha para dejarle claro que no puede seguir así y que a la boda tendrá que acudir quiera o no.

Por su parte, Valentina está agobiada por el regalo de pedida para Andrés. Y su madre Dorotea regresa a Toledo para acudir a dicha comida y le hace ver que tiene que disfrutar de su nueva vida. Mientras, Pablo comparte con Nieves que está encantado con Valentina y le propone retomar su escapada sin hijos aprovechando que ahora tiene más tiempo gracias a la secretaria.

Tasio está convencido de que Gabriel se ha inventado su lesión y que Miguel le ha ayudado porque le odia y no duda en compartirlo con Salva, que da la cara por el doctor. Tras ello, Tasio acude al dispensario para indagar con Miguel sobre la lesión de su primo pues cree que se autolesionó. Sin embargo, el doctor insiste en que esa lesión tiene que ser de un golpe. Tampoco, Paula le cree por sus problemas en el pasado con las timbas pero él le revela lo que fue capaz de hacer Gabriel con la sala de calderas.

Marta se enfrenta a Bianca y no duda en acusarla de haber jugado sucio para recuperar a Fina y haberla besado. Después, la pintora se cita con Fina para preguntarla cómo se encuentra tras su ruptura y no duda en aprovechar la ocasión para intentar retomar su relación. Sin embargo, la fotógrafa le frena porque quiere estar sola.

Por último, Gabriel insiste a Beatriz con que se mude a Madrid para poder llevar una vida mucho más tranquila y le promete ir a verla cada vez que pueda. Le pide paciencia solo hasta que complete la venganza hacia su familia.

El regreso de Dorotea

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se quedaba perplejo al escuchar por boca de Beatriz que podría estar embarazada. Ante sus dudas, le aconsejaba a la mujer que lo mejor es que acuda al médico para cerciorarse de que es cierto y que no se ha tratado de un simple mareo.

Valentina se mostraba muy nerviosa ante su nueva etapa profesional como secretaria de Pablo sin saber que ropa ponerse. No obstante, le confesaba a Claudia que este cambio le ayudará a no pensar todo el rato en los preparativos de su boda con Andrés.

Damián ponía al corriente a la familia de que Gabriel ha despedido a Tasio tras tener un brutal enfrentamiento. Mientras, Marta y Andrés trataban de hablar con su hermano para conseguir que empiece a pensar más en las consecuencias antes de actuar y no siga cometiendo locuras y tratara de disculparse con Gabriel para que pueda readmitirle.

Por su parte, Pablo quiere disfrutar de más tiempo con sus hijos y por eso les proponía un plan familiar: pasar un fin de semana en la montaña. Aunque ni Miguel ni Mabel parecían tener muchas ganas de ir a la montaña. Tras ello, Salazar le pedía a Valentina que le organice la agenda para que no se le acumulen las reuniones y pueda trabajar con más tranquilidad. Y el ascenso de la dependienta no le hacía ninguna gracia a Gabriel.

Marta daba la cara por Tasio y trataba de convencer a Gabriel de que le readmita en su puesto pero su primo se negaba. Tras lo sucedido con Bianca en el día anterior, Fina tomaba una decisión inesperada sobre su relación con Marta y decidía contarle que Bianca y ella se besaron. Tras ello, la fotógrafa le decía que lo mejor es dejar su relación y abandonaba la casa de los De La Reina.

Begoña seguía preocupándose por el estado de Beatriz tras asistir a su mareo y consigue convencerla para acudir juntas al dispensario a que Miguel pueda hacerle un chequeo para comprobar que todo está bien. Al hablar con el médico, Beatriz le dejaba ver que podría estar embarazada y Miguel hacía su diagnóstico. Tras ello, Gabriel estallaba porque todo pueda salir a la luz y le proponía que se traslade a Madrid para que pueda tener a su hijo sin que nadie se entere. Pero ella le dejaba muy claro que solo podrá sacarla de su casa con los pies por delante.