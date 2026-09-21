La audiencia dicta esta sentencia al nuevo 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat en Telecinco y hay una crítica dominante

Joaquín Prat ha vuelto a las mañanas de Telecinco este lunes 21 de septiembre con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo'. El formato, completamente reformulado, prueba suerte ahora en la franja matinal monopolizando su escaleta con contenidos centrados en política ya machacados en 'El programa de Ana Rosa' y olvidando el corazón y el entretenimiento, el ADN de la cadena.

El espacio, que promedió un pobre 8,7% de audiencia en su periplo en las tardes durante el pasado curso, regresa con la premisa de "hablar claro" sobre las noticias que marcan la agenda informativa y política en nuestro país y con la intención de pulsar la calle para dar voz a los ciudadanos y que estos puedan expresar sus denuncias y opiniones ante las cámaras.

Líneas maestras que ya trazó el propio Joaquín Prat en la promo de su retorno y objetivos que siempre ha perseguido el veterano presentador. En definitiva, la nueva razón de ser de 'El Tiempo Justo' está hecha a su medida, pues siempre se ha erigido como un comunicador con vocación de vehicular las historias de la gente.

Plató con cambio en el mobiliario

'El Tiempo Justo', que también ha renovado drásticamente su imagen y línea gráfica, con una nueva cabecera, nueva sintonía, nuevos rótulos y cambios en el mobiliario del plató, ha reforzado su plantel de colaboradores, especializados fundamentalmente en el análisis político. Entre ellos, Marcos de Quinto, Cristina Fallarás, Aldo Comas, Macarena Olona o Benjamín López. Estos tres últimos han debutado este lunes en el 'estreno'.

Joaquín Prat: "Qué gusto estar de vuelta y qué responsabilidad estar a la altura de espectadores como ustedes"

"Bienvenidos. Qué gusto estar de vuelta, qué feliz reencontrarme con ustedes y qué responsabilidad estar a la altura de espectadores como ustedes. Espero estarlo; desde luego la gente que forma parte del equipo de 'El Tiempo Justo' lo va a estar", han sido las primeras palabras de Joaquín Prat en el comienzo de la nueva etapa.

⏱️Así ha comenzado la nueva etapa de 'El tiempo justo' con @PratSandberg en @telecincoes pic.twitter.com/RMKzqHpikk — Mediaset España (@mediasetcom) September 21, 2026

'El Tiempo Justo' no convence al público ante su línea gráfica y por ser un calco de 'El programa de Ana Rosa'

Pues bien, tras el primer programa de la nueva temporada de 'El Tiempo Justo', la audiencia ha dictado su veredicto, dirigido principalmente a esos cambios de imagen y grafismo. La reacción en ese sentido es generalizada: la apuesta por rótulos grandes y sin fondo resulta incómoda e ilegible.

"Menuda fatiga visual estos grafismos", "hay momentos que no se leen ni los rótulos", "la letra enorme en blanco es un gran no; no se aprecia bien", "en cuanto a legibilidad esto es catastrófico" o "que cambien los grafismos ya" son parte de los comentarios más repetidos y destacados por los usuarios en 'X'.

Acabo de sintonizarlo en mi TV y menuda fatiga visual estos grafismos. Son horrorosos. Entre el texto, el logo del programa, la información de quien hable en directo y la mosca de la isla de las tentaciones se hace imposible que no acabes hasta arriba de tanta letra https://t.co/TIEvayKc2w — A🪻 (@conflictivo_) September 21, 2026

Es horrible, hay momentos que no se leen ni los rótulos 😭#ElTiempoJusto — 𝐂𝐡𝐨𝐧𝐢 🥀 (@__hookah__) September 21, 2026

La intención de los grafismos no es mala la verdad que me ha sorprendido para bien y son bonitos, pero no son muy legibles, les haría falta más sombreado#ElTiempoJusto https://t.co/wchBUVX6Rz — Eurotrash (@eurotrashof) September 21, 2026

No entiendo el grafismo del nuevo #ElTiempoJusto



La letra enorme en blanco es un gran NO. No se aprecia bien. pic.twitter.com/jWBgBXeafu — M 📺 (@casasola_89) September 21, 2026

Que cambien los grafismos ya — ΛLVΛRO 𝕏 (@Alvaromusic__) September 21, 2026

#ElTiempoJusto, al menos hay algo de “modernidad” que lo diferencia del resto de programas de Unicorn, y el plató es un gran Sí . Ahora… se echa en falta un reloj — ᴇʟ ᴋʀɪᴛɪᴄᴏ (@elkritico6265) September 21, 2026

Sin entrar en gustos... En cuanto a legibilidad esto es catastrófico https://t.co/zGW2dh4qyN — x (@not_deo0x) September 21, 2026

Por otro lado, también se han registrado reacciones que apuntan a que el espacio de Joaquín Prat es, en esencia, una prolongación clónica de 'El programa de Ana Rosa' y que, por tanto, poco o nada dinamiza (y aporta) a las mañanas de Telecinco. "Seguir hablando de los mismos temas que 'AR' no creo que sea lo mejor para enganchar a la audiencia", sentencia un telespectador.

"'El Tiempo Justo' es lo mismo de siempre. Así no me extrañan las audiencias. Si ya tenemos a Ana Rosa y 'Vamos a ver'... Es todo más de lo mismo", ha protestado en la misma dirección otro televidente tras visionar la primera entrega. Y es que, efectivamente, cuesta sobremanera detectar las diferencias con 'El programa de AR' y el que conduce Patricia Pardo.

🟢🟡 se agradece la nueva imagen para #ElTiempoJusto y que salgan del mítico plato matinal. Ahora , seguir hablando de los mismos temas que AR no creo que sea lo mejor para enganchar a la audiencia.. — LaLavadoraTV (@LaLavadoratv_) September 21, 2026