El PP se dirige directamente a Gonzalo Miró con esta embestida pública contra RTVE en redes sociales

El Partido Popular continúa su cruzada contra TVE. En esta ocasión, han sido unas palabras que dijo Gonzalo Miró el pasado sábado en 'Malas Lenguas Noche', las que ha usado el PP para volver a arremeter contra la Corporación Pública, cuando quedan unas semanas para que arranque la comisión de investigación contra RTVE que el partido político ha conseguido poner en marcha en el Senado.

"Gonzalo Miró estalla: 'Veo una diferencia muy clara entre TVE y sus medios'", decía el titular que el PP ha compartido en su cuenta de X. "Nosotros también, Gonzalo", añadían ellos de forma irónica. Un nuevo ataque al ente público y sus rostros que se suma a otros muchos en los últimos tiempos.

Hace unos meses, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunciaba la apertura de una investigación contra la corporación pública para, según ella, "devolver a RTVE su papel como servicio público". "Cuando una institución pública pierde su credibilidad, la neutralidad y se percibe como un instrumento del poder, estamos ante un problema serio de calidad democrática", aseguró.

Además, el Partido Popular criticó que "RTVE ha dejado de ser la televisión de todos para ser 'Telepedro', y advirtieron que tendrán que pasar por el Senado todas aquellas personas que hayan "dilapidado fondos públicos, falseando cuentas o manipulando oposiciones", ya que el dinero de lo españoles "no está para hacer una televisión al servicio de Sánchez".

Las palabras de Gonzalo Miró que no gustaron en el PP

Fue este pasado sábado, cuando Gonzalo Miró pronunció en 'Malas Lenguas Noche' las palabras que han llevado al PP a señalarle públicamente. El programa de La 2 de TVE abordó la manifestación que se celebró en Madrid, organizada por PP y Vox, para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. En ella, el reportero enviado por TVE tuvo que ser escoltado por la Policía Nacional tras ser increpado por los asistentes.

Después de la emisión de las imágenes en el programa conducido por Jesús Cintora, este daba paso a Gonzalo Miró. En un primer momento, el colaborador empatizó con los manifestantes, reconociendo que entiende "que a la gente no le guste un canal concreto de televisión. Estas cosas las respeto mucho porque eso pasa en todas las direcciones".

📺 “Independientemente de si te gusta la línea editorial o no, yo lo que no veo es que esta casa se invente noticias”.



👉 Gonzalo Miró, en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/Xf9b94sOEA — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 23, 2026

Sin embargo, acto seguido marcaba distancias con respecto a otros medios de comunicación: "Veo una diferencia muy clara entre lo que pasa en TVE y en muchísimos otros medios que hay en este país". "Independientemente de que te guste la línea editorial que marca un medio de comunicación, yo lo que no veo es que esta casa se invente noticias, pero veo que hay muchos medios de comunicación que se dedican a inventarse noticias", ha defendido el presentador de 'Directo al grano'.

Gonzalo Miró se mostró muy duro con las fakes news de otros medios de comunicación afines al PP: "Que se dediquen a inventarse noticias que son mentira sobre los demás, sin que tengan consecuencias, es más peligroso para la democracia. Ya no tiene nada que ver con informar, sino con participar en un cambio de Gobierno que no te gusta", sentenció.