Silvia Intxaurrondo se alborota por las demandas del PP contra RTVE y deja este dardo ante Juan Ramón Lucas

Silvia Intxaurrondo no ha evitado hacer referencia este martes en 'La hora de La 1' al acoso y persecución que RTVE está sufriendo por parte del Partido Popular y sus denuncias. Así, mientras conectaba como cada día con Juan Ramón Lucas desde 'Las mañanas de RNE', la periodista ha terminado bromeando sobre la batalla judicial entre la derecha española y la corporación cuando este le ha advertido sobre "sus pecados".

La conductora del matinal de La 1 conectaba como cada día con su compañero para repasar el tema que estaban tratando este martes. En este caso, el periodista y su equipo estaban preguntando a los oyentes de RNE por ese momento o situación que "les encantaría revivir". "La primera vez que voló soló, la primera vez que fue a un concierto solo, que escribió un libro y les llegaron en las cajas…", ha explicado.

"Me habían dicho que estabais hablando de pecados", ha señalado entonces Silvia Intxaurrondo algo confundida, recibiendo una réplica directa del locutor de RTVE. "Claro, también la primera vez que se peca, y hay muchas formas de pecar", ha explicado antes de trasladar una noticia a la presentadora que, lejos de dejarla fuera de juego, ha dado lugar a una escena de humor llena de dardos.

Silvia Intxaurrondo bromea con Juan Ramón Lucas sobre el acoso a RTVE: "Hemos cometido un pecado"

Silvia Intxaurrondo y Juan Ramón Lucas en 'La hora de La 1'

"Oye, por cierto, hablando de pecados, hemos cometido uno contigo. No sé si puede llevarnos a una demanda", ha señalado con sorna el conductor de 'Las mañanas de RNE', provocando una respuesta directa de la comunicadora. "Estamos para demandas, ¿sabes?", ha contestado sin cortarse la conductora de 'La hora de La 1', haciendo referencia directa a las dos últimas demandas que el Partido Popular ha interpuesto y que finalmente han sido desestimadas por la Junta Electoral Central.

"Perdón, perdón", señalaba el periodista riéndose, aclarando que "el pecado" en cuestión era que habían puesto una imagen de Silvia Intxaurrondo en la careta de los oyentes. Cabe recordar que RTVE ha estado en el centro de la polémica durante los últimos meses por dos señalados incidentes que el PP ha utilizado para tratar de atacar a la corporación desde la vía judicial.

El primero, la encuesta realizada por RNE sobre la entrevista de María Jesús Montero en 'Las mañanas de RNE', la cual fue señalada por el PP de Andalucía porque, a su juicio, estas encuestas "incumplen la normativa electoral y que permiten a una serie de partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas". Sin embargo, la JEC desestimó esta denuncia el pasado jueves 16 de abril al considerar que dicha encuesta no es contraria a la LOREG al no "tratar de averiguar la intención de voto de los telespectadores".

La segunda salpica de lleno a Silvia Intxaurrondo, pues la polémica llegó a raíz de un rótulo erróneo en 'La hora de La 1' procedente de una emisión anterior sobre el presidente Juanma Moreno Bonilla. De igual forma, la JEC ha desestimado también esa denuncia al señalar que el ente ya emitió la rectificación correspondiente solicitada por el reclamante, aclarando que se trataba de un rótulo sobre las declaraciones de Antonio Maíllo en una entrevista del día anterior.