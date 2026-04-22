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Encuesta: ¿Quién debe ser salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Almudena, Ingrid o Gerard?

por El Televisero

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han salvado con sus votos a Claudia Chacón, por lo que Gerard, Almudena e Ingrid continúan como nominados hasta este próximo jueves

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras las nominaciones de la última gala principal de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Claudia Chacón, Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor.

Este martes, en la séptima entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Claudia contra todo pronóstico, por lo que Gerard, Almudena e Ingrid continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 23 de abril. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 8 de 'Supervivientes 2026'.

Así las cosas, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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