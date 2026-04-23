Cambios en la votación de 'Supervivientes': Vuelco en los resultados de la encuesta entre Almudena, Gerard e Ingrid

'Supervivientes 2026' celebra este jueves 23 de abril la expulsión más dura e interesante de la edición, en la que pueden sustanciarse grandes sorpresas según han ido evolucionando los resultados de la encuesta formulada por El Televisero.

Recordemos que el martes, con 40 mil votos emitidos, la salvada de la expulsión era Ingrid Betancor congregando un 36% de la participación frente al 35% acumulado por Claudia Chacón. Las dos se estuvieron disputando ese indulto. Finalmente, la agraciada fue la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se pudo ver beneficiada en el conflicto con Gerard Arias, que le tildó de "prostituta".

Con Claudia salvada, se reanudaron las votaciones y, a lo largo de estas 48 horas, ha habido cambios de calado en el sentido del voto. La encuesta de este portal indica ahora que el primer salvado esta noche, durante la gala 8 de 'Supervivientes 2026', sería Gerard con un 36% de los votos.

Sin embargo, le seguiría muy de cerca Almudena Porras con un 34%. Igualdad máxima. La tercera posición la ocuparía Ingrid con un 30%, por lo que sería, en estos momentos, la expulsada definitiva. Es por eso por lo que hablamos de un gran vuelco en las votaciones, pues la periodista deportiva ha pasado de ser la más votada a la menos apoyada en menos de dos días.

En ello puede residir una explicación de peso: sin Claudia en el proceso, el voto del fandom de las 'Tentaciones' ya no está tan dividido y se ha centralizado en Almudena y Gerard. Además, este último podría haber movilizado a los detractores de Chacón después de lo ocurrido el martes en 'Tierra de Nadie'. Con este nuevo escenario, Ingrid saldría claramente perjudicada y acabaría... expulsada.

No obstante, insistimos en que los porcentajes están más apretados que nunca: 36%, 34% y 30%. El transcurso de la gala y la participación del denominado 'público galero' podría ser determinante a la hora de decantar la balanza. A la espera de conocer el veredicto oficial, Ingrid Betancor será la nueva expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026'. ¡Vota en la encuesta de El Televisero!