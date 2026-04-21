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Giro en el resultado de la encuesta de 'Supervivientes 2026' entre Claudia, Gerard, Ingrid y Almudena para la salvación

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Con cerca de 40 mil votos emitidos hasta el momento, te avanzamos cómo van los resultados de la encuesta de El Televisero de cara a la próxima expulsión, que se debate entre Claudia, Gerard, Ingrid y Almudena

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Los expuestos a la próxima expulsión definitiva de 'Supervivientes 2026' son Claudia Chacón, Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias tras el correspondiente reparto de puntos de la pasada ronda de nominaciones y por la maniobra de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo que cambió la lista oficial.

En el caso de Playa Derrota, Ingrid fue la señalada por el grupo y Toni Elías por Aratz Lakuntza, el líder. Sin embargo, Alvar usó el poder de la salvación directa y del intercambio que le otorgó el Tridente Dorado. Así, sacó al campeón de motociclismo de la lista y metió a Gerard, su archienemigo.

En cuanto el manchego conoció que se encontraba en riesgo de expulsión se enfrentó a Alvar Seguí entre fuertes descalificaciones: "Lo veo feísimo, me parece lo más rastrero y ruin que se podría haber hecho. Aunque hayamos tenido nuestras diferencias, hemos estado juntos desde el principio, hemos pescado, hemos estado mano a mano y que se quiera quitar a un rival de esta manera... Me has fallado como concursante y como persona. Eres un rival pésimo. No me lo esperaba".

En el caso de Playa Victoria, Almudena Porras resultó ser la nominada del grupo y Alba Paul, como líder semanal, tuvo la satisfacción de poder designar de forma directa a su mayor adversaria desde el arranque de 'Supervivientes 2026': Claudia Chacón.

Pues bien, con cerca de 40 mil votos emitidos hasta el momento, Ingrid Betancor es la más votada contra todo pronóstico con un 36% de los votos. Muy de cerca le sigue Claudia Chacón, la gran protagonista de la edición, con un 35%. Descolgados se encuentran Gerard Arias con un 18% de participación y, sobre todo, Almudena Porras, que solo cosecha un 11%.

Con estos sorprendentes resultados, Ingrid sería la salvada en la ceremonia que tendrá lugar este martes, 21 de abril, en la gala de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi y María Lamela, y Almudena Porras la eliminada el próximo jueves. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante un giro total de los acontecimientos, pues una concursante con menos poder en redes se impondría a tres pesos pesados procedentes del gigante universo de 'La isla de las tentaciones'.

No obstante, en caso de cumplirse este escenario, hay una explicación de peso: al haber tres perfiles similares en la picota, el voto se ha dividido frente a Ingrid Betancor, cuyo fandom (el público que le apoya activamente) es totalmente diferente; lo cual le podría estar beneficiando en el televoto. A la espera de conocer el veredicto oficial, puedes seguir votando en la encuesta de El Televisero.



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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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