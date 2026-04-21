Giro en el resultado de la encuesta de 'Supervivientes 2026' entre Claudia, Gerard, Ingrid y Almudena para la salvación

Los expuestos a la próxima expulsión definitiva de 'Supervivientes 2026' son Claudia Chacón, Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias tras el correspondiente reparto de puntos de la pasada ronda de nominaciones y por la maniobra de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo que cambió la lista oficial.

En el caso de Playa Derrota, Ingrid fue la señalada por el grupo y Toni Elías por Aratz Lakuntza, el líder. Sin embargo, Alvar usó el poder de la salvación directa y del intercambio que le otorgó el Tridente Dorado. Así, sacó al campeón de motociclismo de la lista y metió a Gerard, su archienemigo.

En cuanto el manchego conoció que se encontraba en riesgo de expulsión se enfrentó a Alvar Seguí entre fuertes descalificaciones: "Lo veo feísimo, me parece lo más rastrero y ruin que se podría haber hecho. Aunque hayamos tenido nuestras diferencias, hemos estado juntos desde el principio, hemos pescado, hemos estado mano a mano y que se quiera quitar a un rival de esta manera... Me has fallado como concursante y como persona. Eres un rival pésimo. No me lo esperaba".

En el caso de Playa Victoria, Almudena Porras resultó ser la nominada del grupo y Alba Paul, como líder semanal, tuvo la satisfacción de poder designar de forma directa a su mayor adversaria desde el arranque de 'Supervivientes 2026': Claudia Chacón.

Pues bien, con cerca de 40 mil votos emitidos hasta el momento, Ingrid Betancor es la más votada contra todo pronóstico con un 36% de los votos. Muy de cerca le sigue Claudia Chacón, la gran protagonista de la edición, con un 35%. Descolgados se encuentran Gerard Arias con un 18% de participación y, sobre todo, Almudena Porras, que solo cosecha un 11%.

Con estos sorprendentes resultados, Ingrid sería la salvada en la ceremonia que tendrá lugar este martes, 21 de abril, en la gala de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi y María Lamela, y Almudena Porras la eliminada el próximo jueves. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante un giro total de los acontecimientos, pues una concursante con menos poder en redes se impondría a tres pesos pesados procedentes del gigante universo de 'La isla de las tentaciones'.

No obstante, en caso de cumplirse este escenario, hay una explicación de peso: al haber tres perfiles similares en la picota, el voto se ha dividido frente a Ingrid Betancor, cuyo fandom (el público que le apoya activamente) es totalmente diferente; lo cual le podría estar beneficiando en el televoto. A la espera de conocer el veredicto oficial, puedes seguir votando en la encuesta de El Televisero.





