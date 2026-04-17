Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Ingrid o Gerard?

Tras la expulsión directa de Jaime Astrain, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus séptimas nominaciones en la gala 7 en Telecinco. Tras el correspondiente reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición son Claudia Chacón, Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Derrota
- Nagore Robles ha nominado a Ingrid Betancor
- Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor
- Ingrid Betancor ha nominado a Nagore Robles
- Toni Elías ha nominado a Ingrid Betancor
- Gerard Arias ha nominado a Ingrid Betancor
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías, pero ha sido salvado después por Alvar al utilizar el poder del Tridente Dorado, y ha rebotado la designación directa a Gerard Arias, su archienemigo
Así han sido las nominaciones en Playa Victoria
- Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras
- Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
- Almudena Porras ha nominado a Alvar Seguí
- Borja Silva ha nominado a Ivonne Reyes
- Ivonne Reyes ha nominado a Claudia Chacón
- Darío Linero ha nominado a Ivonne Reyes
- José Manuel Soto ha nominado a Almudena Porras
- Alba Paul, cómo líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón
Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'?
