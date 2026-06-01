Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Aratz o Maica?

Tras la expulsión sorpresa de Borja Silva en la gala dominical de 'Conexión Honduras', 'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva y muy decisiva ronda de nominaciones. Un reparto de puntos que ha dejado a tres nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición, que ya encara su recta final. Son Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto y se enfrentarán a una ceremonia de eliminación que se efectuará el próximo jueves 4 de junio.

Así se han desarrollado las nuevas nominaciones

Alvar Seguí, como líder, ha nominado directamente a Maica

Claudia Chacón ha nominado a Aratz

Alba Paul ha nominado a Claudia

José Manuel Soto ha nominado a Claudia

Maica Benedicto ha nominado a Aratz

Aratz Lakuntza ha nominado a Maica

Borja Silva, antes de marcharse, ha nominado a Alba Paul

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva eliminación de 'Supervivientes 2026': Aratz, Maica o Claudia? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!