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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Aratz o Maica?

por El Televisero

Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto se juegan la expulsión del próximo jueves en 'Supervivientes 2026'

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras la expulsión sorpresa de Borja Silva en la gala dominical de 'Conexión Honduras', 'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva y muy decisiva ronda de nominaciones. Un reparto de puntos que ha dejado a tres nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición, que ya encara su recta final. Son Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto y se enfrentarán a una ceremonia de eliminación que se efectuará el próximo jueves 4 de junio.

Así se han desarrollado las nuevas nominaciones

  • Alvar Seguí, como líder, ha nominado directamente a Maica
  • Claudia Chacón ha nominado a Aratz
  • Alba Paul ha nominado a Claudia
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia
  • Maica Benedicto ha nominado a Aratz
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Maica
  • Borja Silva, antes de marcharse, ha nominado a Alba Paul

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva eliminación de 'Supervivientes 2026': Aratz, Maica o Claudia? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! 

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