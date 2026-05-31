Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 1 al 5 de junio con el destierro de Victoria y un nuevo personaje en la serie de TVE

'Valle Salvaje' atraviesa un momento importante con el estallido de algunas de sus tramas después de que Luisa le confesara a Rafael que María no es su hija y que Rosalía se comporte de forma extraña con la pequeña.

Pero si hay algo que podría suponer el fin de los Gálvez de Aguirre es el descubrimiento por parte del Valle de la verdadera identidad de Dámaso. Algo que sin duda pondrá al hombre y a Victoria en el punto de mira de José Luis y don Hernando.

Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos del lunes 1 al viernes 5 de junio:

Avance del capítulo 427 de 'Valle Salvaje' del lunes 1 de junio

Rafael y José Luis en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Benigna sorprende y descoloca a Matilde al preguntarle por su matrimonio con Gaspar y cómo fue ser nuera de Victoria. Y Atanasio no duda en decirle a la mujer que no va a permitir que se vaya pues quiere tenerla cerca por lo que pueda pasar con el embarazo de su mujer.

Enriqueta da un paso más allá y le deja claro a don Hernando que a cambio de la deuda que tenía José Luis con su difunto esposo quiere parte de las tierras de Valle Salvaje.

Bárbara trata de saber qué va a pasar ahora que todo el mundo sabe que Dámaso era el primer marido de Victoria y su tía asegura que nada bueno. Mientras, Rafael sostiene ante su padre que se van a enfrentar al mayor juicio moral y que va a ser el final de los Gálvez de Aguirre.

Por su parte, don Hernando advierte a José Luis de que probablemente todo esté orquestado por Dámaso y haya sido él mismo el que haya dejado ver su verdadera identidad para hacer estallar todo por los aires. Y que además Victoria le ha ayudado.

Luisa y Bárbara comparten sus sospechas sobre Rosalía al ver que es incapaz de separarse de María cada vez que la tiene en brazos. Por otro lado, Rafael le deja claro a su tía Enriqueta que no va a permitir que acuse a nadie de su familia de nada ni siquiera a su propio padre y ella no duda en señalar a Alejo.

Avance del capítulo 428 de 'Valle Salvaje' del martes 2 de junio

El escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y las consecuencias no tardan en llegar.

Mientras, Rosalía ignora los ruegos de Leonor y se presenta en la Casa Pequeña para ver a María. Y Rafael, abrumado por todo, toma una decisión que lo cambiará todo.

Avance del capítulo 429 de 'Valle Salvaje' del miércoles 3 de junio

Francisco por fin le pide matrimonio a Pepa, ¿tendremos nueva boda a la vista? José Luis, desbordado, se derrumba ante Hernando, provocando que el marqués tome una tajante decisión.

Mientras tanto, Pedrito alimenta las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía… ¿Qué descubrirán?

Avance del capítulo 430 de 'Valle Salvaje' del jueves 4 de junio

Mientras José Luis sella el destino de Victoria, la calesa de los de Guzmán vuelve a Valle Salvaje y el mismo don Hernando acude a recibirla… ¿Han vuelto Leonardo e Irene?

Avance del capítulo 431 de 'Valle Salvaje' del viernes 5 de junio

José Luis no aguanta más y destierra a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita de todos.

Mientras, Hernando presenta a su hija Manuela, cuya llegada no pasa desapercibida: su primer choque con Braulio desata una tensión inesperada. ¿Hacia dónde llevará esto?