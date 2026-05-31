Verónica Sanz sigue la cruzada de La Sexta contra TVE y Jesús Cintora con este golpe claro y directo

Desde el estreno de 'Malas Lenguas Noche' en la noche de los sábados de La 2 parece que se ha recrudecido la guerra entre TVE y La Sexta. Ya durante el estreno del programa de Jesús Cintora, el director de 'La Sexta Noticias' dejó alguna que otra pulla para su rival. Y este sábado fue Verónica Sanz la que lanzó un recado a la competencia.

Precisamente, este sábado, la guerra entre ambos formatos de actualidad se recrudeció después de que TVE decidiera adelantar el horario de 'Malas Lenguas Noche' para adelantarse a 'La Sexta Xplica' y evitar que la audiencia se enganchara al programa de José Yélamo.

Una estrategia que ayudó a que 'Malas Lenguas Noche' anotara su máximo en su sexta entrega con un 5,3% y 373.000 espectadores, pero que no evitó que 'La Sexta Xplica' se mantuviera por delante con un 7,1% de cuota de pantalla y 497.000 fieles.

Y este sábado, Verónica Sanz sorprendió al lanzar un golpe claro y directo a 'Malas Lenguas Noche' y TVE desde 'Sábado Clave', el programa que presenta los sábados por la noche justo después de 'La Sexta Noticias' y que sirve de previo de 'La Sexta Xplica' al más puro estilo 'La Sexta Clave'.

"Ustedes quédense en la antena de La Sexta, porque ahora llega Yélamo. Llega la mesa más plural de la televisión", aseguró la presentadora antes de dar el relevo a su compañero, y a quién suele sustituir en 'La Sexta Xplica' durante sus vacaciones.

Así, este recado de Verónica Sanz se suma también a los mensajes de Antonio García Ferreras y Helena Resano de esta semana defendiendo la cobertura de La Sexta sobre las causas judiciales que afectan al PSOE y con veladas indirectas a TVE. Algo que la cuenta oficial de 'La Sexta Columna' en "X" hizo también este viernes sumando una crítica al 'Horizonte' de Iker Jiménez.