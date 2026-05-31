Alberto San Juan se hace un Paco Umbral tras lo que le preguntan en 'Malas Lenguas Noche': "Quiero ajustarme a lo que he venido"

El actor Alberto San Juan visitaba este sábado el plató de 'Malas Lenguas Noche' para promocionar el próximo estreno de 'La Luz', la película en la que interpreta a un sacerdote acusado de abusos sexuales y que cuenta con la producción de la propia RTVE.

No obstante, Jesús Cintora quiso aprovechar la visita del actor madrileño para hacerle una serie de preguntas sobre la actualidad política y social pues San Juan siempre ha estado muy comprometido con las luchas sociales y no ha tenido reparos en mojarse políticamente.

Pero Alberto San Juan no dudó en tratar de hacerse un Paco Umbral al dejarle claro que él había ido al programa para promocionar su película. "He venido aquí a hablar de mi libro y debo hablar de la película. Ya sabes que si me picas, me enciendo. Sarah [Santaolalla] se queda corta a mi lado, pero debería hablar algo más de La luz", le advirtió el actor al presentador.

"Hemos visto el tráiler. ¿Quieres verlo otra vez?", reaccionaba entonces Cintora con cierta retranca. "Pues no estaría mal", le contestaba el invitado. Tras ello, el presentador insistió en hacerle diferentes preguntas relacionadas con la política después de haber hablado sobre corrupción, el desgaste de la democracia y el auge de la extrema derecha.

Alberto San Juan trata de no mojarse en política en 'Malas lenguas Noche'

Pero Alberto San Juan al final entraba de pleno en las cuestiones aunque tratando de ser escrupuloso. "Estoy haciendo un gran esfuerzo para no decir nada que pueda ser susceptible de ser troceado en las redes sociales pues solo quiero titulares de la película", incidía el intérprete.

"Has fracasado en ese intento. A ver si ahora vas a querer ser políticamente correcto", le replicaba Jesús Cintora. "No, pero quiero ajustarme a lo que estoy haciendo aquí esta noche, que es trabajar para promocionar una película", volvía a dejarle claro San Juan. "Y lo estás haciendo muy bien, pero que no se note que somos colegas", espetaba después el presentador.

Finalmente, Jesús Cintora volvía a hacerle una pregunta política sobre el debate que se ha abierto sobre si hay un complot para derribar al gobierno. "¿Hay un deseo de poderes políticos, mediáticos y judiciales porque caiga este gobierno?", le cuestionaba. "La respuesta a esto entra en la categoría de titularcillo. Parece evidente y fíjate que yo nunca diría que el PSOE pretende la transformación necesaria para acabar con la desigualdad de España en absoluto", añadía.