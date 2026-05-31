La maniobra de RTVE con 'Malas Lenguas Noche' no impide su derrota en audiencias ante 'La Sexta Xplica'

La última estrategia de RTVE con el cambio de horario de 'Malas Lenguas' en su edición nocturna en La 2 no ha obstaculizado que su rival más directo, 'La Sexta Xplica', le haya superado con holgura un sábado más en lo que a audiencias se refiere.

El particular duelo entre ambas tertulias, los dos únicos programas de actualidad del sexto prime time de la semana, se ha resuelto nuevamente a favor del formato de la cadena de Atresmedia, cuya veteranía y consolidación en la parrilla juega obviamente a favor.

Recordemos que La 2 de RTVE había anunciado que, a partir de ahora, 'Malas Lenguas Noche' arrancaría a las 21:25 horas y no a las 22:00 como venía sucediendo. Finalmente, se anuló ese plan inicial y se optó por las 21:40 horas. El objetivo, en cualquier caso, era adelantarse a 'La Sexta Xplica' (21:45 horas) para tratar de 'robarle' público.

Sin embargo, el resultado no ha sido del todo el esperado. El programa conducido por Jesús Cintora en La 2 de TVE se impulsó a un 5,3% de cuota de pantalla y 373.000 espectadores de media, siendo su máximo hasta la fecha, pero no pudo desbancar al espacio capitaneado por José Yélamo en La Sexta, que cosechó un destacado 7,1% y casi medio millón de fieles.

Destaca de nuevo #MalasLenguasN en la noche de @la2_tve con MÁXIMO de cuota y espectadores



👅 5.3% y 373.000 de audiencia media, mejorando en un 72.6% la cuota del canal



👅 Máximo también de espectadores únicos (3.181.000)



WOW!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/qNyXj1EkYm — Dos30' (@Dos30TV) May 31, 2026

La nueva entrega de @laSextaXplica en la noche de @laSextaTV alcanza el 7.1% de cuota, 497.000 de audiencia media y suma 3.421.000 espectadores únicos



🟢 +36.6% de plusvalías



🟢 Mejor cuota de mayo#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1fR3ZxYnDd — Dos30' (@Dos30TV) May 31, 2026

En resumidas cuentas, el público se decantó mayormente por la oferta de Atresmedia frente a la de RTVE en un momento convulso en la vida política y judicial con el caso Zapatero y las múltiples causas abiertas que cercan al PSOE. Así, 'La Sexta Xplica' reeditó su dominio en este terreno y se confirmó como una clara referencia.

Mientras, la noche del sábado estuvo liderada por la nueva gala de 'La Voz Kids', que creció a un 13,5% de share (segundo mejor registro de la presente temporada) y superó el millón de telespectadores en Antena 3. La segunda plaza fue para Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir' (9,4% y 657.000) y la tercera para La 1 de RTVE y su cine (8,7% y 7,8%).