'Supervivientes 2026' expulsa a un concursante "frustrado", que deja un regalo envenenado antes de marcharse

Telecinco ha ofrecido este jueves, 16 de abril, la séptima gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del quinto concursante expulsado de la edición de forma directa y definitiva entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestas al juicio de los espectadores Claudia Chacón, Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Claudia contra pronóstico.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Alba, Jaime y Toni, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado Alba Paul, con un porcentaje altísimo que se ha acercado casi al 70% de los votos.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Jaime Astrain y Toni Elías. Aquel que obtuviera el menor número de votos abandonaba 'Supervivientes 2026'. Y esa persona que ha dicho adiós ha sido Jaime Astrain, que ha cosechado menor respaldo (42,6%) que Toni (57,4%).

Una resolución que ha acogido "frustrado", como él mismo ha admitido, pero con muchísimo alivio a su vez porque, debido a la lesión de su rodilla y al insoportable dolor, el ya exconcursante había reclamado su eliminación de forma encarecida. Lo cierto es que se venía mostrando muy ausente en todos los sentidos, tanto en convivencia como en pruebas y supervivencia, en los últimos días.

Además, en esta ocasión, como ya no existen las segundas oportunidades en la actual fase de 'Supervivientes', las expulsiones suponen un billete directo a España. Así, Jaime Astrain se ha sumado a ex robinsones como Teresa Seco, Paola Olmedo, Marisa Jara o Gabriela Guillén.

Jaime Astrain deja un regalo envenenado a Claudia Chacón antes de dejar 'Supervivientes'

No obstante, antes de concluir su participación, ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Jaime Astrain ha decidido endiñarlo a Claudia Chacón y ese punto extra ha sido determinante para colocarle en la palestra y, por ende, en riesgo de expulsión la próxima semana.