'La Promesa', avance del capítulo del martes 2 de junio en RTVE: Conmoción con la muerte de Santos

En el capítulo 847 de 'La Promesa' que La 1 de TVE emitirá este martes, 2 de junio, se confirman los peores pronósticos: su herida es mortal de necesidad y a Santos le quedan horas de vida. Ricardo le cuenta a Santos que el médico no puede hacer nada por él. El lacayo rechaza la medicación: quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada.

Cristóbal y Teresa informan a Alonso de que Santos está desahuciado. El marqués exige buscar otro médico, pero Cristóbal insiste: no tiene posibilidades de salvarse. A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de las cocineras y de Carlo. Con cada uno salda deudas del pasado.

Mientras tanto, en la planta noble, Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, inconsciente. La situación, irremediablemente, le recuerda a la que vivió con Jana. Y Carlo consigue que María lo escuche y le cuenta la verdad sobre Estefanía. Ella le cree.

Por su parte, Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal y Cifuentes. Lorenzo le pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela. Pía se cuela por la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro y alguien la pilla in fraganti.

En paralelo, Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos en el pasado. Tras esa emotiva despedida, Santos expira con la mano de Ricardo entre las suyas. El joven lacayo muere.

Resumen del capítulo 846 de 'La Promesa' emitido este lunes

En el trágico capítulo 846 ofrecido por RTVE este lunes 1 de junio, el duque de Carril dispara a Santos y a Julieta en el hall del palacio de los Luján. Vera, horrorizada, grita pidiendo socorro y el duque termina huyendo del lugar. Manuel toma la iniciativa y organiza el traslado de los heridos a sus cuartos: Carlo y Samuel llevan a Santos en brazos; Ciro y Manuel hacen lo propio con Julieta.

Lorenzo, por su parte, chantajea a Leocadia: si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, revelará que los pilló a ella y a Cristóbal besándose. La señora de Figueroa se lo cuenta al mayordomo, que le propone negar lo ocurrido y no ceder. Carlo le dice a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María.

El doctor Peribáñez opera a vida o muerte a Julieta. Afortunadamente, todo sale bien, pero deben estar atentos a la fiebre y a los vómitos porque eso implicaría gravedad… Santos no ha tenido tanta suerte: el doctor les comunica a Ricardo y a Petra que la bala ha rozado el corazón y ha dañado vasos sanguíneos. Descarta la operación y el traslado a un hospital.