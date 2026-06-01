El revolucionario fichaje de Telecinco para su 'MyHyV': Un rostro de 'Casados a primera vista' que hará tándem con Carlos Lozano

Este mes de junio, Telecinco volverá a reformular su oferta de las tardes con la llegada de 'De lunes a viernes' y 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show encabezado por Carlos Lozano que planea revivir el espíritu de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y cuya promoción se ha ido intensificando durante los últimos días. Y según ha adelantado Poco Pasa TV, Mediaset tratará de replicar el éxito de 'Casados a primera vista' con este formato rescatando a uno de sus rostros más populares.

No falta nada para que la cadena comience a adelantar algunos de los nombres que llenarán el nuevo plató presidido por Carlos Lozano en lo que supondrá una adaptación española de 'Uomini e Donne', el formato italiano que inspiró en su día la creación de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Con una mecánica similar al extinto dating show conducido por Emma García, esta nueva apuesta de Telecinco también contará con el rol de 'asesora del amor'.

Ana Santiago, de arrasar en 'Casados a primera vista' a consultora del amor en 'Amor o lo que surja', el nuevo dating show de Carlos Lozano

Y según ha adelantado el citado portal especializado en televisión, Ana Santiago, concursante de 'Casados a primera vista', será quién forme tándem con el presentador para asesorar a los concursantes en la búsqueda de su media naranja. Se trata de un puesto que ya ocuparon rostros de Telecinco como Nagore Robles, Miriam Sánchez o Pipi Estrada en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Llega la fiebre de los casados (y divorciados). Ana Santiago, de #CasadosAPrimeraVista, acompañará a Carlos Lozano y será asesora del amor en #Amoroloquesurja.



El casting del nuevo dating show de las tardes de Telecinco ya está en marcha, con un equipo liderado por Pepa Álvaro. pic.twitter.com/rPXmkNZD75 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) May 31, 2026

Así, la que terminó convirtiéndose en una de las estrellas del formato de matrimonios exprés oficializará su salto del prime time a la sobremesa de la cadena con su fichaje en el programa de Carlos Lozano. Y tal y como ha podido observarse en las primeras promos lanzadas por Mediaset, el dating show pretende mantener y emular el ambiente de 'Mujeres y hombres y viceversa' pero con notables diferencias en su mecánica que le distancia del extinto formato.

El primer parecido razonable son las míticas gradas del público, esas desde las que solía presentar Emma García y que Carlos Lozano ocupa en uno de los vídeos promocionales multiplicado por cinco. "El amor no tiene edad, por eso llega el nuevo dating que voy a presentar", adelanta el presentador en la promo, estableciendo la primera diferencia con su predecesor, y es que en este nuevo formato personas de todas las edades podrán acudir para vivir su búsqueda de pareja en plató.

"Citas, risas, sorpresas y muchas ganas de enamorarse", resume el presentador asegurando que contarán con diversos tipos de perfiles en lo que será "el programa con más posibilidades de encontrar pareja" y una de sus principales bazas para dar un lavado de cara a la programación de su sobremesa. Su llegada, junto a la del nuevo programa diario de corazón conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta, supondrá una drástica reducción de 'El Tiempo Justo' y la desaparición temporal de 'El diario de Jorge' por vacaciones.