Carlos Lozano clama contra lo que le han hecho en 'GH DÚO' y revela cómo está su relación con Cristina Piaget: "Es infame"

'¡De viernes!' recibió esta semana a Carlos Lozano tras su victoria en 'GH Dúo'. El presentador concedía al programa nocturno de Telecinco su primera entrevista tras alzarse como ganador absoluto de la cuarta edición del reality. El invitado hizo balance de su paso por la casa de Tres Cantos y, además, desveló en qué punto está su relación con Cristina Piaget.

Carlos Lozano y Cristina Piaget han sido, sin duda, los grandes protagonistas de 'GH Dúo'. Su relación estuvo llena de altibajos, aunque poco a poco fue surgiendo una complicidad que parecía que podría ir más allá de una simple amistad. Por eso, sorprendió mucho la reacción de la exmodelo cuando Jorge Javier dio su nombre como ganador. "Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro", decía, eufórico, el flamante ganador.

Era entonces cuando Cristina se acercaba a su pareja de concurso y, visiblemente molesta, le espetaba: "Lo hemos conseguido, ¿no?". Ante esto, Carlos Lozano señalaba el maletín reiterándose en sus palabras: "Lo hemos conseguido". Este viernes, él ha explicado qué pasó realmente y si ha vuelto a hablar con ella tras la final. Para sorpresa de los presentadores y los colaboradores, el presentador reconoció estar dispuesto a abrirse al amor con la exmodelo.

"No hemos hablado todavía", confesó el invitado, a lo que Terelu Campos le revelaba algo: "Me costa que cuando acabó la gala estuvo intentando conseguir tu teléfono. Quería a toda costa conseguir tu teléfono". "Me puede llamar cuando quiera", aseguró él.

Carlos Lozano sobre Cristina Piaget: "He visto cosas que no me han gustado"

Sobre en qué punto está la relación con Cristina Piaget y si se plantea iniciar una relación sentimental con ella fuera de la casa, Carlos Lozano fue claro: "Hemos cambiado. Podíamos creer que podíamos conocernos, pero ella pone unas condiciones y yo otras. Ahora mismo, he visto cosas que no me gustan mucho. Ha mandado cosas… he visto vídeos de cosas que no me han gustado".

También se pronunció sobre las especulaciones acerca del tonteo que se vio entre ambos en la casa: "Creo que Cristina no se ha hecho ilusiones de nada. Yo luchaba para que Cristina estuviera recuperada, para que su niño la viera bien". Él quiso dejar claro que prefiere resolver las cosas con ella en privado: "Primero tenemos que hablar desde la calma. Yo no voy a entrar en guerra con Cristina. Lo que tengo claro es que ella no podrá leer o ver un mensaje mío hablando mal de ella".

Respecto a la comentada reacción de su compañera a su victoria, el ganador de 'GH Dúo' prefiere quitarle hierro al asunto: "Lo único que pasó es que estaba celebrando con mi familia y la gente que se acercó a mí. A Cristina no la vi". En ese momento, José Antonio León contó que, al parecer, al terminar la gala, la exmodelo se coló en el brindis del equipo gritando muy enfadada que Carlos la había utilizado y engañado, y que si había ganado el maletín era gracias a ella.

Unas palabras a las que Carlos Lozano respondía con contundencia: "Cuando se fue, yo tuve que luchar contra el resto de la casa. Yo me he hecho ganador sin Cristina. Tampoco tiene razón en lo que dice. A ver si resulta que ahora Cristina me ha dado el premio". Eso sí, quiso mandarle un mensaje conciliador: "Le deseo lo mejor y que sea muy feliz".

Carlos Lozano sobre sus compañeros de 'GH Dúo': "Es infame lo que me han hecho"

Aparte de hablar de su relación con Cristina Piaget, Carlos Lozano también se pronunció sobre el resto de sus compañeros, con los que ha tenido fuertes encontronazos dentro de la casa. "Fue duro cómo ver cómo (Cristina) entró en un estado, que ella lo ha confesado, de nervios. Estaba a veces mal. Estos chavales, en lugar de apoyarla, yo lo que veía era una especie de presión. Me cabreé y los mandé a la mierda y me eché a la casa encima", recuerda.

Actualmente, no mantienen ningún tipo de contacto con ellos: "A día de hoy, siguen diciendo basura sobre mí". Según confiesa, fue muy duro el aislamiento que sufrió: "Quedarte solo, estar nominado desde el principio y ver cómo otros concursantes se van…". Además, aseguró que le habían "llamado de todo": "¡Me parece tan infame todo lo que han hecho y todo lo que han dicho!". Carlos se refería especialmente a las graves acusaciones de Sandra Barrios, quien le llegó a calificar de "viejo verde".

Sobre los concursantes más jóvenes, Carlos Lozano también se mostró muy crítico: "Siguen todavía en guerra. Allá ellos con sus circunstancias. Yo les deseo lo mejor. A ver si cambian un poco y son más educados… También te digo, ellos no se ponen ni colorados. No están sufriendo por mis palabras o los insultos que les he dicho. Les da exactamente igual", sentenció.