'De Viernes' anuncia a los 3 invitados de esta semana y el rescate de una ex colaboradora de 'Sálvame' en Telecinco

Como cada semana, Telecinco ya ha avanzado los contenidos con los que 'De Viernes' tratará de seguir remontando sus audiencias este viernes. Por un lado, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta cuenta con un explosivo scoop de Irene Rosales y además avanza la incorporación a su equipo de una ex colaboradora de 'Sálvame'.

Así, Irene Rosales protagonizará el scoop de 'De Viernes' y revelará lo que nunca ha contado sobre las infidelidades y su relación con Kiko Rivera y la guerra entre los Pantoja en la que será su primera gran entrevista en televisión.

Tras una grabación de tres horas con Santi Acosta, la protagonista se rompe y habla a corazón abierto en este impactante Scoop de los episodios más difíciles de su vida, entre los que destacan las infidelidades de Kiko Rivera. "La infidelidad que más me dolió fue la que coincidió con la enfermedad y muerte de mi madre", reconoce Irene Rosales.

Irene Rosales habla sin filtros sobre las infidelidades de Kiko Rivera, esta semana... en ¡De Viernes! 💣❤️‍🔥



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/yxKemJ7HLz — De Viernes (@deviernestv) March 4, 2026

También desvelará cómo es su relación actual con él y si conoce a la nueva pareja del DJ. Asimismo, durante su entrevista, Irene Rosales hablará del día que estalló la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, lo que más daño le ha hecho de su relación con la artista y su ruptura con Isa Pantoja.

Una exclusiva de Raquel Mosquera y la primera entrevista de Carlos Lozano

Por otro lado, 'De Viernes' emitirá en exclusiva la primera visita de Raquel Mosquera a la cárcel parisina en la que permanece detenido su marido desde hace ocho meses. Y es que Santi Acosta acompañó a la peluquera en este amargo viaje en el que Mosquera relatará sus nervios y miedos antes de acceder a la prisión. También ofrecerá su primera reacción tras dicho encuentro.

Asimismo, tras convertirse en el flamante ganador de la cuarta edición de 'GH DÚO', Carlos Lozano regresará al plató de 'De Viernes' para hacer balance de su paso por el reality. Y también explicará qué pasó en el el tenso momento captado por las cámaras junto a Cristina Piaget en la final y si está dispuesto a abrirse nuevamente al amor con la exmodelo.

Karmele Marchante, nueva colaboradora de 'De Viernes'

Por último, 'De Viernes' ampliará su equipo de colaboradores con la incorporación de Karmele Marchante a la tertulia de 'Supervivientes'. Así, la periodista regresará al programa y a Telecinco tras su entrevista de hace unas semanas para analizar todo lo acontecido en el estreno de 'Supervivientes 2026'.

Karmele Marchante se sumará así al equipo en el que también estarán José María Almoguera, Rocío Flores y María Jesús Ruiz. Todos ellos analizarán con imágenes inéditas el arranque de la aventura del reality.