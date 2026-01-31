Karmele Marchante utilizó 'De Viernes' para despacharse así contra 'Sálvame' y su equipo: "Fue horrible, no podía más. Me hicieron daño"

Diez años después de decir adiós a la televisión, Karmele Marchante ha regresado a Telecinco, en concreto al programa '¡De viernes!'. La periodista se ha sincerado sobre los motivos que le llevaron a desaparecer de la pequeña pantalla, y también sobre cómo se encuentra actualmente.

Previamente a sentarse en el plató, la periodista vivía un reencuentro muy especial con dos excompañeras de su etapa en 'Sálvame', Lydia Lozano y Terelu Campos, colaboradoras del programa. Antes de que estas saliesen del plató para reunirse con Karmele, Santi Acosta les preguntó cuánto tiempo llevaban sin verse. "Creo que hace diez años. No recuerdo haber coincidido con ella", reconocía Terelu, mientras que Lydia añadía: "Hace mogollón".

Nada más verse, las tres se fundieron en un cariñoso abrazo. "Estás estupenda", le decía la hermana de Carmen Borrego. Su compañera, por su parte, le dedicaba unas bonitas palabras: "Una de las personas por las que más me preguntan es por ella. Fue un icono televisivo. Era muy grande en las batallas y en los enfrentamientos. Creo que era brutal y metía muy bien los dedos a la hora de preguntar".

"No se puede hablar de la crónica de este país ni del periodismo del corazón sin hablar de Karmele, eso es una realidad", agregaba Terelu Campos. Mientras que Lydia Lozano recordaba lo mucho que han trabajado juntas: "He coincidido con ella en 'A tu lado', en 'Sálvame'… Hemos estado muchos años y hemos visto de todo". "Hemos vivido de todo", ratificaba Karmele Marchante.

Karmele Marchante carga contra sus excompañeros de 'Sálvame'

Una vez vivido este reencuentro tan especial, la periodista se sentaba frente a los presentadores y los colaboradores de '¡De viernes!', interesados en saber qué había sido de su vida en estos 10 años. A la pregunta de qué le había llevado a abandonar la televisión, cuando triunfaba cada tarde en 'Sálvame', ella explicó que "fueron un cúmulo de circunstancias".

Reconoce que el programa "al principio fue divertido. Yo al principio estaba muy bien. Fue luego cuando entraron personalidades tóxicas que dieron la vuelta al plató y ahí se estropeó todo. Ese plató fue horrible. Estaba hasta la peineta. No podía más. De repente un día dije 'pues este es el último, me voy'. Creo que fueron un cúmulo de cosas. No podía más. Estaba muy mal". En marzo de 2016 fue la última vez que Karmele Marchante pisó el plató de 'Sálvame'. Desde entonces, se ha mantenido alejada de la pequeña pantalla.

Pese a lo mal que lo pasó, reconoce que no desea alimentar rencores ni que su reaparición sea interpretada como un acto de venganza. Pero tampoco quiere ocultar el daño sufrido ni las secuelas emocionales de aquellos años. Al ser preguntada por si se arrepiente de su decisión de marcharse, su respuesta fue rotunda: "No me arrepentí y estos 10 años han pasado como un suspiro".

Sobre el presentador de aquel mítico programa, Jorge Javier Vázquez, Karmele Marchante deja claro que "no lo volví a ver más". Pero no le echa en absoluto de menos, como tampoco a muchos de sus excompañeros. De hecho, reconoce que se negó a asistir al entierro de María Teresa Campos con tal de no coincidir con "ciertas personas que me hicieron daño y me atacaban". "Nunca lo eché de menos. Ningún compañero se despidió de mí. Fue muy difícil, muy trágico... fue horroroso. La gente que más me ayudó a salir fueron las amistades", afirma.

Karmele, muy crítica con los actuales personajes de la prensa del corazón

Mucho que ver con lo mal que lo pasó fue un divorcio horrible que le arruinó económicamente y que se televisó en 'Sálvame': "Fue horroroso, me enteraba de cosas en el plató que yo no sabía. Todo se televisó porque el programa se nutría de nuestras vidas. Se desarrolló una maraña muy cruel que a mí me hizo mucho daño". Su exmarido era economista, por lo que ella le firmó un poder notarial para darle plenos poderes de su patrimonio, lo que le permitió ir desfalcándole de forma paulatina, sin que después pudiera demandarle.

Poco a poco, fue sacándole todo el dinero e incluso le obligó a vender sus dos casas: "Fue la directora de mi oficina bancaria quien me avisaba de que aquí había tomate". "Ahora vivo de mi trabajo: hago teatro, mis libros, charlas…", confiesa Karmele Marchante, quien asegura que "esas cosas fueron, junto a las amistades, lo que me ayudaron a salir".

Eso sí, según confesaba la colaboradora en '¡De viernes!', ahora mismo tiene "las puertas abiertas" a cualquier proyecto en televisión. La periodista saltó a la popularidad gracias al programa '¡Tómbola!' en parte por sus continuos enfrentamientos con Jesús Mariñas. Karmele ha aprovechado su regreso a Telecinco para cargar con los actuales rostros de la prensa del corazón: "Entonces había personajes estupendos, ahora solo hay retales".