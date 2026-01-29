Karmele Marchante vuelve por sorpresa a Telecinco 10 años después con un reencuentro bomba de 'Sálvame'

Karmele Marchante vuelve a nuestras vidas. La periodista que empezó su trayectoria en programas como 'Informe Semanal' o 'La máquina de la verdad' empezó a labrarse una carrera como colaboradora de programas de corazón tan míticos como 'Tómbola', 'Crónicas marcianas', 'A tu lado' y posteriormente 'Sálvame'.

Precisamente, desde que decidió apartarse de 'Sálvame' poco se ha sabido sobre ella. La periodista dejó el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez en 2016. Dos años después reapareció como colaboradora esporádica en 'Espejo Público'.

Pero desde entonces nada hemos sabido de ella hasta ahora. Y decimos lo de hasta ahora porque Karmele Marchante reaparecerá este viernes 30 de enero como invitada estelar de 'De Viernes'. De esta manera, la periodista regresará a la que fue su casa diez años después.

Con su visita a 'De Viernes' se producirá además un reencuentro bomba con dos de sus compañeras: Lydia Lozano y Terelu Campos. En el caso de la primera será además muy especial pues ambas han trabajado juntas en muchas ocasiones pues ya habían coincidido previamente en 'Tómbola' y en 'A tu lado'.

En su entrevista en 'De Viernes', Karmele Marchante desvelará cómo ha logrado rehacer su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente que supuso un importante punto de inflexión para ella.

Para todas las amistades que me quieran ver, tras 10 años regreso a tv. Mañana en el programa “ DE VIERNES, en Tele5. Será por la noche hacia las 00:00. Espero vuestros comentarios. Muchas gracias. 💜💜💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) January 29, 2026

La polémica salida de Karmele Marchante de 'Sálvame'

Karmele Marchante fue una de las colaboradoras estrellas de los inicios de 'Sálvame'. La periodista dejó grandes momentazos con sus enfrentamientos con Mila Ximénez, Kiko Hernández y Kiko Matamoros fundamentalmente. Además míticas eran sus meriendas con el yogur.

Por si fuera poco, Karmele Marchante protagonizó su propia sección de sexo en el programa. Además también intentó ir a Eurovisión convertida en Pop Star Queen con el célebre 'Soy un tsunami'.

Asimismo, Karmele Marchante fue de las primeras colaboradoras de 'Sálvame' en convertirse en concursante de realitys pues participó en 'Supervivientes 2008', donde quedó en séptima posición, y también en 'Campamento de verano'.

Pero su salida de 'Sálvame' y del universo de La fábrica de la tele fue muy polémico. Se marchó de la productora lanzando graves acusaciones contra los directores del programa y contra Jorge Javier Vázquez así como de muchos de sus compañeros.

La periodista llegó a hablar en sus redes de acoso, maltrato y mentiras. Por si fuera poco, en su libro 'Yo no me callo' habló de todo y de todos llegando a tachar a Jorge Javier de "enano solitario, grasiento, psicópata, enfermo de ego a quien todos están obligados a chuparle el culo". Y además no tuvo reparos en destapar supuestas "carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia". "Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novios. Peleas por la publicidad...", añadió.