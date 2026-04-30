Varapalo para 'De Viernes': Ylenia Padilla anuncia que deja su puesto como colaboradora tras su vuelta a Telecinco

Pese a que 'De Viernes' anunciaba que este viernes volvería a contar con Ylenia Padilla como colaboradora en su tertulia de 'Supervivientes', parece que finalmente la alicantina no formará parte del debate tras su decisión de abandonar de nuevo la televisión.

Así, la vuelta a la pequeña pantalla de la que fuera una de las grandes estrellas de 'Gandía Shore' ha sido un visto y no visto. Ylenia ha anunciado en sus redes sociales que ha pedido poder rescindir su contrato con el programa de Telecinco para priorizar su salud.

Esta decisión llega después de que en los últimos días, Ylenia Padilla haya vuelto a verse envuelta en una polémica con el colectivo trans tras su ataque a Benita (Maestro Joao), que ha llevado a que tanto Jedet como Amor Romeira la hayan atacado tachándola una vez más de transfobia.

"Referente a las declaraciones de Jedet: Yo ya pedía perdón en esos tres directos. Por si había generalizado cuando solo me quería referir a los cientos de usuarios y decenas de medios que me atacaban. Por si mi reacción a que me llamasen enferma, adicta, fascista, amenazas, entre otras mierdas, en manadas, de forma continuada, había estado fuera de lugar. Ya lo hice. Se ha borrado de la narrativa y del relato como los ataques que recibía. Se ha reeditado la realidad. Se ha fabricado una versión engañosa", empieza diciendo Ylenia.

"Perdí mis redes sociales con un millón de seguidores. Llevo 5 años de proceso judicial, callada, soportando titulares falsos y mentiras de la parte contraria. Ha afectado a mi vida personal, laboral y salud de forma irreparable. Para eso te señalan y ye estigmatizan precisamente, para eso se nos etiqueta y deshumaniza. No pueden pretender que siga fustigándome. Y tampoco me he victimizado, he mencionado mínimamente el contexto real", prosigue diciendo la de Benidorm.

Tras ello, responde a los ataques de Amor Romeira asegurando que "vuelve a tergiversar mis palabras diciendo que ataco la identidad sexual de un colectivo". "Es mentira. Misóginos es el plural de los que viven de subvención. Cuando hablaba de Benita pude agradecidE, no me referí en masculino a su persona. Todo lo anterior sigue sin estar zanjado y superado", añade.

Finalmente anuncia su decisión de volver a dejar la televisión y por tanto apartarse de su puesto de colaboradora en 'De Viernes'. "Creo que lo mejor es dejar las redes y no volver a TV. Simplemente no puedo soportar la misma película otra vez. La salud es lo primero", recalca. "Por eso mejor no tener redes, no me aportan nada. Todo esto me sigue afectando y necesito estar tranquila. Instagram no me deja ya desactivar la cuenta hasta dentro de siete días. He pedido rescindir mi contrato en TV", sentencia.