Joaquín Prat delata a Telecinco y habla sin rodeos de los vetos a 'Sálvame': "¿Ya se puede decir Kiko Matamoros?"

La entrevista que Makoke concederá esta semana en 'De viernes' para "romper su silencio" sobre la realidad de su matrimonio con Kiko Matamoros supone otro paso más para Mediaset en su reconciliación con el universo 'Sálvame'. Y aunque durante los últimos tres años desde el grupo han negado que existiese ningún tipo de veto a las antiguas estrellas de las tardes de Telecinco, Joaquín Prat ha dejado más que claro este viernes en 'El tiempo justo' que ha existido censura.

Tras la cancelación del magacín vespertino, el grupo de Fuencarral hizo borrón y cuenta nueva rompiendo con su pasado y dejando fuera del mapa a rostros como Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y el resto de protagonistas de las tardes. Y con el paso del tiempo, comenzó a extenderse "el rumor" de que ningún espacio de la cadena podía mencionar o hacer referencia a 'Sálvame' ni a sus colaboradores.

Joaquín Prat no oculta su sorpresa al escuchar el nombre de Kiko Matamoros en Telecinco

Sin embargo, parece que la etapa de silencio está tocando su fin, y prueba de ello fue la entrevista de Ylenia Padilla en el plató de 'De viernes', donde hablaron sin tapujos sobre su relación con Belén Esteban, incluso mostrando imágenes de la televisiva. "Yo agradezco mucho que Belén Esteban esté en esta pantalla, porque hace tiempo que no estaba y agradezco que podamos hablar de Belén con naturalidad", señaló José Antonio León en un momento de la entrevista.

Y Joaquín Prat ha protagonizado una escena similar este viernes durante la previa a la entrevista de esta noche en 'El tiempo justo'. "Sé que va a haber muchas represalias porque a los narcisistas no les gusta sentirse heridos y yo sé que esto va a revolver. Yo no voy a sufrir más, que haga lo que quiera. Yo cuento mi verdad", ha adelantado la ex pareja de Kiko Matamoros sobre su exclusiva en 'De viernes'.

"Makoke se sienta esta noche en el plató de ¡De viernes! para contar lo que ha sufrido durante los últimos 20 años. Afirma que todas las personas que han estado al lado de Kiko Matamoros son víctimas", ha recalcado entonces César Muñoz provocando un inesperado apunte del presentador. "¿Ya se puede decir Kiko Matamoros?", preguntaba algo sorprendido el periodista, dando a entender que durante estos años, el televisivo y el resto de sus compañeros han sido temas prohibidos en la cadena.