Joaquín Prat pone el foco en el verdadero problema de fondo entre Gerard y Claudia en 'Supervivientes'

La convivencia en 'Supervivientes 2026' ha estallado por los aires después de las fuertes acusaciones de Gerard Arias a Claudia Chacón insinuando que cobra por tener relaciones sexuales. Algo que llevó a que este martes, el concursante tuviera que pedir perdón y amagara con dejar el reality por vergüenza. Este miércoles, al analizar lo sucedido Joaquín Prat ha sido muy contundente.

"Ayer en 'Supervivientes' la cosa en palapa se puso muy fea y complicada por la fea discusión que tuvieron en la lanza Claudia y Gerard", exponía Joaquín Prat antes de ofrecer las imágenes en las que se veía como Gerard acusaba de prostituta a la que fuera su gran tonteo en 'La isla de las tentaciones'.

Tras ver lo sucedido, Joaquín Prat no dudaba en expresar su opinión. "Claudia es una mujer intensa, por decirlo amablemente, y Gerard es que no hay por donde cogerlo. ¿Sabes lo qué pasa? Que son muy jóvenes, conocen poco el medio y no conocen los códigos que se manejan en televisión y que todo tiene un límite", empezaba diciendo el presentador.

"Pero yo la excusa esa de que son muy jóvenes, hay chicos súper jóvenes y seguramente en vuestra familia los habrá que son personas educadísimas, que no hablan en esos términos", le replicaba Belén Rodríguez. "Y también hay otros jóvenes que hablan exactamente en estos términos", se mantenía firme Joaquín Prat.

"A mí Claudia me parece que está sosteniendo absolutamente el reality sin ninguna duda, me parece una concursante maravillosa que se está exponiendo y está haciéndolo bien. Y Gerard me parece un impresentable que no se puede referir así a ninguna mujer y mucho menos a una mujer con la que ha compartido intimidad. Me parece lamentable", comentaba después Belén Rodríguez.

Mientras que Alejandra Prat argumentaba que "lo que él dice es impresentable, pero es que también es cierto que Claudia le lleva a su límite más lejano, porque le llama gilip****" antes de que su hermano le cortara porque no estaba de acuerdo. "¿Sabes lo que pasa? Que el 'pero' es inaceptable, es que Claudia pero... No, no valen peros cuando un hombre llama a prostituta a una chica en un reality", sentenciaba Joaquín Prat.

"¡Bravo!", le aplaudía Belén Rodríguez. "Totalmente de acuerdo, pero creo que el entorno...", incidía Alejandra Prat. Y también Yulen Pereira se sumaba a tratar de defender a Gerard. "Es verdad que lo de Gerard es inaceptable y ha cruzado todos los límites pero no quiero que tape el concurso de Gerard porque está haciendo un concursazo y es un gran superviviente", trataba de decir el esgrimista. "Hasta que la ha cagado", terminaba diciendo Joaquín.

Después, al ver como Gerard abandonó la palapa, Joaquín Prat también volvía a cuestionarle. "A ver, das la cara, aguantas el chaparrón y no te largas con el rabo entre las piernas fuera de la palapa", soltaba el presentador. "Es el colmo de la cobardía y encima victimizarse, chico apechuga con las consecuencias. Un poquito de ternura, de detalle y amor, que pareces una máquina", añadía Belén Rodríguez.