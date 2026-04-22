Mariona Terés destapa el secreto del rodaje de 'Barrio Esperanza' en RTVE que la conecta con 'Entrevías'

Desde el pasado domingo, son muchos los espectadores de 'Barrio Esperanza' que se fijaron en el parecido que había entre Casa Ludi, el bar que regenta Josete, el personaje al que interpreta Carlos Librado 'Nene' y Bar La Muralla, la taberna de 'Entrevías', la serie de Telecinco que regentaba el personaje de Pepe (Manuel Tallafé).

De hecho, muchos de los que estaban viendo el estreno de la nueva serie de La 1 protagonizada por Mariona Terés insistían en apuntar que se trataba del mismo establecimiento que el de la ficción que protagonizó José Coronado en Telecinco.

Y así es. Este martes, Mariona Terés confirmaba esa teoría en su visita a 'El sótano club', el programa que conduce Alba Carrillo en las tardes de TEN. "Oye nos están preguntando como locos que de dónde es el bar que sale en la serie", le preguntaba Alba Carrillo a la actriz.

"Ay sí, eso nos lo están preguntando mucho. Es el mismo de 'Entrevías'", confesaba la protagonista de 'Barrio Esperanza'. "Es en Villaverde y es súper reconocible que es el mismo de 'Entrevías'. Y es que además justo yo en 'Entrevías' salgo y grabábamos en ese bar", apostillaba la actriz sobre el bar que se puede ver tanto en la serie de Telecinco como en la de La 1.

Mariona Terés cuenta el secreto del bar que comparte "Barrio Esperanza" y "Entrevías".#ElSótano21A pic.twitter.com/lfdVfEvPj4 — TEN TV (@TENtv) April 21, 2026

Y es que de esta manera se confirman los dos vínculos que hay entre 'Barrio Esperanza' y 'Entrevías' pues además de compartir el mismo bar, Mariona Terés también tenía un papel secundario en la ficción de Telecinco donde daba vida a Fanny, la mujer de Santi (Miguel Ángel Jiménez), el hijo de Tirso Abantos (José Coronado).

Por otro lado, como decimos el bar que aparece en ambas ficciones existe en realidad y se llama Bar La Muralla, que se sitúa en el Paseo de Talleres, 60, en el barrio de Villaverde en Madrid.

Imagen del bar por dentro en 'Barrio Esperanza'

Imagen del bar por dentro en 'Entrevías'

Imagen del bar en 'Entrevías' con Mariona Terés