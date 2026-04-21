RTVE confirma el cambio de horario de 'Barrio Esperanza' en su salto a la programación del miércoles en La 1

'Barrio Esperanza', la nueva serie de La 1 de TVE llegó el pasado domingo con doble episodio por todo lo alto convirtiéndose en el estreno de una ficción semanal más visto en la cadena pública en seis años. Sin embargo, pese a su éxito, TVE ha decidido mantener su estrategia de trasladar la serie de comedia protagonizada por Mariona Terés a la noche de los miércoles.

El doble capítulo de la ficción de Globomedia registró un grandísimo 15,3% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,6 millones de telespectadores de media, unos datos que son muy complicados de ver en la ficción en abierto a día de hoy.

'Barrio Esperanza' fue líder absoluto a mucha distancia de sus principales competidores y provocó que La 1 dominara el prime time del domingo con un destacado 14,4% y se alzó como el espacio no informativo más visto del día demostrando la gran acogida por parte del público.

Un público, que en redes sociales también aplaudió la apuesta de La 1 por una apuesta como 'Barrio Esperanza'. Aunque una de las peticiones que más resonó fue que la serie se mantuviera en la noche de los domingos con un horario mucho más conciliador teniendo en cuenta de que se trata de una serie familiar.

Algo a lo que RTVE ha hecho caso omiso pues La 1 ha optado por mantener su plan de trasladar 'Barrio Esperanza' a la noche del miércoles, concretando su horario de arranque a partir de las 22:55 horas, recortando en torno a 15 minutos la duración de 'La Revuelta' y llevando a que el tercer episodio de la serie concluya en torno a las 00:15 horas. Una franja de emisión que es incompatible con la conciliación horaria para el público principal al que va dirigida, el target más familiar.

Avance del capítulo 3 de 'Barrio Esperanza': 'Familia hay más que una'

El colegio se convierte en un campo de batalla emocional y cultural cuando Esperanza se enfrenta al caso de León, un niño que sufre en silencio la separación de sus padres. Mientras intenta consolarlo y normalizar su situación, la profesora promueve valores de empatía y diversidad desde su aula.

Paralelamente, el equipo docente lanza la iniciativa del "Día de las Familias Diversas", lo que provoca un choque frontal con Ricardo, que decide montar un "stand de las familias normales" en el colegio. Entre clases sobre ropa sin género, cuentos infantiles cuestionados y conejos atropellados, la escuela se convierte en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy “ser una familia”.

La tensión aumenta, pero también se estrechan lazos: Esperanza y Josete se acercan, Claudia enfrenta su relación con Jero, y León, poco a poco, empieza a sentirse menos solo.

Así es 'Barrio Esperanza'

Producida por Globomedia (The Mediapro Studio) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, 'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

La serie narra la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado "Nene" y Ruth Núñez, entre otros.