El público dicta sentencia al estreno de 'Barrio Esperanza', la nueva serie de RTVE, y la crítica es atronadora

TVE ha abierto sus puertas este domingo al CEIP Barrio Esperanza, el colegio en el que está ambientada su nueva serie 'Barrio Esperanza'. Se trata de una ficción que combina comedia, emoción y compromiso social y que cuenta con un equipo liderado por Iván Escobar ('Vis a vis') y Antonio Sánchez ('Aída').

'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

El reparto de 'Barrio Esperanza' reúne a un sólido grupo de intérpretes encabezado por Mariona Terés, que da vida a la carismática Esperanza Artigas, junto a Alejo Sauras como el controvertido director Jero. Completan el claustro Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz y Guillermo Campra, aportando perfiles muy distintos del profesorado, mientras que Ruth Núñez y Ángel Héctor encarnan al personal esencial del centro.

En el ámbito familiar y del AMPA destacan Juan Vinuesta y Carlos Librado 'Nené', a los que se suman Carmen Balagué y Javier Pereira en tramas más íntimas y oscuras. El reparto infantil lo forman Chloe con Hache, Tian Tosas y Nia Tosas, que aportan emoción a una ficción coral que apuesta por el talento y la naturalidad.

Así ha comenzado 'Barrio Esperanza'

Tras cumplir ocho años de condena, Esperanza sale de prisión con un objetivo: comenzar una nueva vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. Su entusiasmo se topa rápidamente con los prejuicios del claustro, una comunidad desconfiada y una clase de alumnos tan rebeldes como impredecibles.

El bullyingbuzón de #BarrioEsperanza ha servido para visibilizar muchas situaciones de bullying que viven en el colegio los alumnos, y no tan alumnos…



ESTE MOMENTO❤️‍🩹



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A pesar del rechazo inicial, Esperanza apuesta por métodos poco convencionales para conectar con sus estudiantes y demostrar que merece una segunda oportunidad. En paralelo, se reencuentra con personas clave de su pasado, como su antiguo amor Josete y su madre, cuya frialdad anticipa que la reinserción no será sencilla. Entre tensiones, recuerdos y primeras batallas, Esperanza comienza a ganarse poco a poco el respeto del colegio y del barrio.

“¿Has pensado cuántas Esperanzas habrá ahora mismo en el patio? Todo empieza aquí, en el colegio”



Sin duda, #BarrioEsperanza es el reflejo de muchas realidades…

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La audiencia da su veredicto a la nueva serie de TVE

Después de una amplia promoción, 'Barrio Esperanza' ha llegado a TVE y son muchos los espectadores que han querido manifestarse sobre qué les ha parecido la comedia, que aúna comedia y protesta social y su apoyo a la educación pública, en redes sociales.

Así, la audiencia ha aplaudido la apuesta de TVE por una serie como esta y no ha dudado en compararla con otras ficciones de éxito como 'Aída' y 'Los Serrano'. De hecho, algunos pedían que por favor se quede en domingo como la histórica comedia que protagonizaba Carmen Machi.

Me está gustando mucho #BarrioEsperanza en @La1_tve.

Una serie familiar, buenrollista y con mensaje positivo. De esas que te hacen sonreír.



Están ya disponibles los dos primeros capítulos en @rtveplay: https://t.co/GQKW5irPSO pic.twitter.com/lo3R3uxXVi — Joan Torreblanca (@joanantonTT) April 19, 2026

#BarrioEsperanza recupera el estilo de las series de los 90-00 de Globomedia haciendo tramas para toda la familia como hacían Compañeros y Los Serrano.

Va encontrando su tono a medida avanza y tiene muy buen equilibrio entre drama y comedia sin llegar a ser ñoña o exagerada pic.twitter.com/xVAieNlxtf — JC López (@JC_LOSEZ) April 19, 2026

Me está gustando mucho #BarrioEsperanza, tiene ese aire de las series como Aida que se echaba en falta en tv.



Me pega mucho para los domingos la serie, qué pena que la vayan a poner los miércoles. — Íñigo (@inigojouron) April 19, 2026

Esta serie me hace sentir como aquellos domingos cuando era pequeña y me ponía a ver Aida… 🥹🥹🥹



#BarrioEsperanza — nuria 🏹 🤍 (@nuriahhes) April 19, 2026

#BarrioEsperanza dando una oportunidad y creo que va a ser mi serie favorita de la temporada,es taaan tierna... — óscar (@kikaxato) April 19, 2026

Me está gustando mucho #BarrioEsperanza — Cassandra dice (Te Llamaré Viernes)🔻🏳️‍⚧️💢💚 (@SantosRueda82) April 19, 2026

Necesitábamos esta serie y no lo sabíamos 🥹🥹🥹🥹



#BarrioEsperanza — nuria 🏹 🤍 (@nuriahhes) April 19, 2026

Oye @Josepablo_ls , como sé que nos lees, creo que #BarrioEsperanza merece quedarse los domingos en el prime y que no se quede relegada a después de La Revuelta los miércoles pic.twitter.com/ijEzsN5Mfg — Henar 🇵🇸🇪🇸🇹🇷🇮🇷 (@Henarcitaaa) April 19, 2026

#BarrioEsperanza quién más cree que la deberían de dejar un domingo y no pasarla a un miércoles pic.twitter.com/mq4HZ2kV0O — Zamorano (@Antoniozamo) April 19, 2026

Menudo regalo de serie.

Desde Aída no disfrutaba tanto un domingo con una serie de la tele.

Gracias @rtve

❤️🤍❤️

¿Sería mucho pedir que se quede en el Prime Time de los domingos?

#BarrioEsperanza pic.twitter.com/uCgxIjiGLc — No Name 🏳️‍🌈 🔻🍉 (@SocNoName) April 19, 2026

PUES DEBO DECIR QUE #BarrioEsperanza ES INCREIBLE Y UN ACIERTAZO 😌🤝🏻 pic.twitter.com/1pIPeMxRwI — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO ❤️‍🔥🌿🫧 (@aleexporta) April 19, 2026

#BarrioEsperanza QUE BRUTALIDAD DE SERIE NECESITO MAS CAPÍTULOS — David Ruiz (@17DavidRuiz) April 19, 2026

“Barrio Esperanza” ha llegado a La 1 con todo lo que le pedimos a la televisión pública: alma, identidad, emoción y una historia pegada a la gente. Serie española, cercana y bien contada. Ojalá la vea mucha gente, porque merece triunfar. #BarrioEsperanza #La1 #SeriesEspañolas pic.twitter.com/3NM6r3Uylq — Javier Alonso 🇪🇺 (@pasiontur) April 19, 2026

También hay bastantes comentarios alabando el gran reparto que tiene la ficción con Mariona Terés a la cabeza. "Maravilla de serie y reparto", exponía un espectador. "El aciertazo es tener a Mariona Terés en el reparto. Está espectacular", añade otro.

La cantidad de actorazos que tiene esta serie dios#BarrioEsperanza — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) April 19, 2026

Creo que muchos hemos sentido esa sensación al volver al barrio, al pueblo. Donde siempre. Maravilla de serie y reparto.#BarrioEsperanza — Sr Peter 🇪🇦 (@Sr_Peter_) April 19, 2026

Mi opinión de #BarrioEsperanza



Contras:

- Los capítulos deberían ser de 50 minutos

- Me la imaginaba más gamberra o costumbrista como las de antaño, el tono se me queda algo infantil



Pros:

- El reparto

- Es entretenida



Espero que TVE apueste por más ficciones nacionales pic.twitter.com/gbiKx4L4u7 — Carlos (@carlos_tunas) April 19, 2026

A mi me está gustando #BarrioEsperanza pero sin lugar a dudas el aciertazo es tener en el reparto a Mariona Teres. Está espectacular y ojalá la industria contara más con ella porque es una pedazo de actriz de los pies a la cabeza — El Realista de Doraemon (@elrealiistaa) April 19, 2026

Mariano Peña en #BarrioEsperanza es un SI rotundo ! — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) April 19, 2026

#BarrioEsperanza. Magnífica serie. Mariona Terés increíble y el resto del reparto genial. Bien por RTVE!!! — Vicente de la Parra (@vdelaparra1) April 19, 2026

Otro de los comentarios muy repetidos por la audiencia son los temas sociales que toca y lo necesarios que son este tipo de mensajes en una cadena pública como RTVE. "Solo por los valores que promueve merece la pena verla", destaca un usuario.

“No pongas una coma donde debería haber un punto final”.#BarrioEsperanza es perfecto servicio público para RTVE. Televisión pública haciendo ficción que da lugar a la reflexión y tratando temas necesarios❤️‍🩹 pic.twitter.com/d6hRPFTtq9 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 19, 2026

Falta de presupuesto, gente sin recursos. Esto es una realidad. Hay que defender la EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD #EducaciónPública#BarrioEsperanza pic.twitter.com/d1Qk2OzL5L — Dora 💙 (@5ComentadorTV) April 19, 2026

Pues a mí me está gustando mucho, me recuerda a HIT pero en un colegio y no en un instituto #BarrioEsperanza — Sil (실비아) ENHYPEN IS 7 🧡 (@silbassett_98) April 19, 2026

Mete temas sociales con unos puntos cómicos buenísimos 🤣🤣🤣 #BarrioEsperanza — VitoDesastres (@MiPerroOdin) April 19, 2026

Toda la crítica y representatividad en #BarrioEsperanza sin dejar de lado ni las risas ni las punzadas cuando tocan.



Esta serie es una ✨ fantasía ✨ — Marta Galidi (@martagalidi) April 19, 2026

Una vez más, rtve sirviendo serie drama-comedia cargada de críticas sociales, amena y con muy buen reparto. La televisión pública que merecemos #BarrioEsperanza pic.twitter.com/JxoSnQf9iy — Laura (@lauragt94) April 19, 2026

A ver #BarrioEsperanza no es la mejor serie del mundo, las cosas como son, pero solo por los valores que promueve vale la pena verla 👏🏼 — J  (@jake77gg) April 19, 2026

@MarionaTeres mi enhorabuena por #BarrioEsperanza, seriaza y espero que todos los temas que se traten sirvan de algo aunque mitad sean ficción 🙌🏽Enganchada, espero que tenga muchisimo éxito!! 🩷🩷 — ana દᵕ̈૩ ꨄ︎ (@Anne1397) April 19, 2026

#BarrioEsperanza Tenía ganas de verla y ahora cada vez más!!Qué necesario es dar voz a las batallas diarias que vemos y vivimos en las aulas... Ser "Esperanza" debería ser la norma, seamos valientes por la educación que merecen nuestrxs peques!!💚#EducaciónPública — SexPsualidad (@SexPsual) April 19, 2026

Como futuro docente esta serie me parece FUNDAMENTAL para abrir los ojos y cambiar el rumbo de la educación para conseguir que todos encajen y aprendan 😌.



Sin duda un aciertazo emitir esta serie 🤝🏻.#BarrioEsperanza

pic.twitter.com/bDJJhQ84od — 🥀🥀🥀 (@alexpinilloss) April 19, 2026

🔴 Pues esta es la TVE pública que necesitamos. #BarrioEsperanza — Paco Moreno (@franciscomore13) April 19, 2026

Esta escena de #BarrioEsperanza sobre el bullying... BUF❤️‍🩹



Ficción tratando temas REALES.

Servicio público👏 pic.twitter.com/hksfuNwNZI — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 19, 2026

Qué gran mensaje social transmite esta serie, qué necesario es darles voz. Sublime. #BarrioEsperanza — Sr Peter 🇪🇦 (@Sr_Peter_) April 19, 2026

@rtve #BarrioEsperanza ,una gran serie,donde dan muchos ejemplos de lo qué ocurre en el mundo escolar — trinidad (@triniguadaira) April 19, 2026

Me está encantando los mensajes de esta serie.

Lástima que la echen tan tarde y los niñxs no puedan verlo en família.#BarrioEsperanza — R0U$ 🌹✨ (@rous_cy) April 19, 2026

Gracias a quien haya dado luz verde a esta serie, es tan NECESARIO fomentar esta clase de mensajes para conseguir avanzar, aunque sea duro de ver 🥹.#BarrioEsperanza

pic.twitter.com/ruAZv6dHQl — 🥀🥀🥀 (@alexpinilloss) April 19, 2026