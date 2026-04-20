El público dicta sentencia al estreno de 'Barrio Esperanza', la nueva serie de RTVE, y la crítica es atronadora

TVE ha abierto sus puertas este domingo al CEIP Barrio Esperanza, el colegio en el que está ambientada su nueva serie 'Barrio Esperanza'. Se trata de una ficción que combina comedia, emoción y compromiso social y que cuenta con un equipo liderado por Iván Escobar ('Vis a vis') y Antonio Sánchez ('Aída').
'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.
El reparto de 'Barrio Esperanza' reúne a un sólido grupo de intérpretes encabezado por Mariona Terés, que da vida a la carismática Esperanza Artigas, junto a Alejo Sauras como el controvertido director Jero. Completan el claustro Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz y Guillermo Campra, aportando perfiles muy distintos del profesorado, mientras que Ruth Núñez y Ángel Héctor encarnan al personal esencial del centro.
En el ámbito familiar y del AMPA destacan Juan Vinuesta y Carlos Librado 'Nené', a los que se suman Carmen Balagué y Javier Pereira en tramas más íntimas y oscuras. El reparto infantil lo forman Chloe con Hache, Tian Tosas y Nia Tosas, que aportan emoción a una ficción coral que apuesta por el talento y la naturalidad.
Así ha comenzado 'Barrio Esperanza'
Tras cumplir ocho años de condena, Esperanza sale de prisión con un objetivo: comenzar una nueva vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. Su entusiasmo se topa rápidamente con los prejuicios del claustro, una comunidad desconfiada y una clase de alumnos tan rebeldes como impredecibles.
A pesar del rechazo inicial, Esperanza apuesta por métodos poco convencionales para conectar con sus estudiantes y demostrar que merece una segunda oportunidad. En paralelo, se reencuentra con personas clave de su pasado, como su antiguo amor Josete y su madre, cuya frialdad anticipa que la reinserción no será sencilla. Entre tensiones, recuerdos y primeras batallas, Esperanza comienza a ganarse poco a poco el respeto del colegio y del barrio.
La audiencia da su veredicto a la nueva serie de TVE
Después de una amplia promoción, 'Barrio Esperanza' ha llegado a TVE y son muchos los espectadores que han querido manifestarse sobre qué les ha parecido la comedia, que aúna comedia y protesta social y su apoyo a la educación pública, en redes sociales.
Así, la audiencia ha aplaudido la apuesta de TVE por una serie como esta y no ha dudado en compararla con otras ficciones de éxito como 'Aída' y 'Los Serrano'. De hecho, algunos pedían que por favor se quede en domingo como la histórica comedia que protagonizaba Carmen Machi.
También hay bastantes comentarios alabando el gran reparto que tiene la ficción con Mariona Terés a la cabeza. "Maravilla de serie y reparto", exponía un espectador. "El aciertazo es tener a Mariona Terés en el reparto. Está espectacular", añade otro.
Otro de los comentarios muy repetidos por la audiencia son los temas sociales que toca y lo necesarios que son este tipo de mensajes en una cadena pública como RTVE. "Solo por los valores que promueve merece la pena verla", destaca un usuario.
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