¿Quién es Mariona Terés, la protagonista de 'Barrio Esperanza' y actriz de una mítica serie de Los Javis?

La actriz Mariona Terés encabeza el reparto de 'Barrio Esperanza', la serie que estrena La 1 este domingo con doble episodio en lugar de 'La película de la semana' antes de dar el salto a la noche de los miércoles justo después de 'La Revuelta'.

Mariona da vida a Esperanza Artigas, la protagonista de esta comedia social. Se trata de una mujer que acaba de salir de Alcalá Meco tras cumplir condena por narcotráfico. Tras sacarse el título de magisterio en prisión, busca una segunda oportunidad y se incorpora al claustro de profesores del CEIP Barrio Esperanza.

Su paso por la cárcel le dio una visión única y una vocación renovada: enseñar desde la empatía y la experiencia. Sus métodos poco ortodoxos chocan con la dirección y el AMPA, pero conquistan a sus alumnos, a quienes trata como iguales y motiva a superarse. Lucha por las segundas oportunidades y por romper prejuicios, convirtiéndose en el alma del colegio y en un referente para quienes creen en la educación pública como motor de cambio social.

Con 'Barrio Esperanza', Mariona Terés cumple un nuevo hito en su carrera y es que es el primer papel protagonista que tiene en una serie en pleno prime time de la cadena pública. "Para mí fue un regalazo, me llegó en un momento de necesidad absoluta y no me lo esperaba. Me hizo mucha ilusión que me llamaran de Globomedia para una serie de TVE como protagonista siendo yo un cuerpo no normativo", destacaba la actriz en su visita a 'D Corazón' este domingo.

Mariona Terés, de 'Paquita Salas' a protagonista de 'Barrio Esperanza'

Mariona Terés es una actriz nacida en Barcelona en 1985. Su primera oportunidad en televisión fue en 'Acacias 38', la serie diaria de La 1. Aunque si hubo un papel que le dio el salto a la fama fue el que le dieron Los Javis en 'Paquita Salas'.

"Mi carrera empezó con un monólogo en el que digo que soy una puta gorda y una estrella. Para mí fue un desahogo. Lo escribieron aposta para mí. Fue un regalo increíble. Hacía años que tenía representante y videobook, pero nadie me quería ver. Me decían que era muy graciosa, pero no entraba en lo que ellos querían físicamente. Ahora los cánones de belleza están cambiando mucho en las series y en el cine", reconocía hace unos años Mariona Terés en Telva.

Desde que le dieron una oportunidad en 'Paquita Salas', Los Javis no han parado de contar con la catalana en muchas de sus producciones. Así, Mariona también ha participado en la película 'La llamada' así como en 'Veneno', 'La Mesías' y 'Mariliendre'.

Más allá del universo de Los Javis, Mariona Terés ha participado en otras series como 'Cuerpo de élite', 'Cuéntame cómo pasó', 'Supernormal', 'Historias de Alcafrán', 'Entrevías', 'Las de la última fila', 'Todas las veces que nos enamoramos' así como 'La pasión turca' y 'Mentiras pasajeras'. Y en cine también la hemos podido ver en 'Hacerse mayor y otros problemas' o 'Miamor perdido'.