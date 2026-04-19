Quién es quién en 'Barrio Esperanza': Estos son todos los personajes de la nueva serie de La 1 de RTVE

TVE estrena este domingo 'Barrio Esperanza', su nueva serie creada por Iván Escobar ('Vis a vis') y Antonio Sánchez Olivas ('Aída'). Se trata de una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

'Barrio Esperanza' llega a La 1 este domingo 19 de abril a las 22:00 horas para conquistar a los espectadores con una historia tan dura como esperanzadora con la emisión de sus dos primeros episodios. No obstante, a partir del próximo miércoles 22 de abril, TVE traslada la ficción a la noche de los miércoles.

La trama de esta serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) es poco convencional pues lucha por dar segundas oportunidades en un mundo donde casi nadie cree en ellas. Se trata de una ficción que emocionará, hará reflexionar y que pone el foco en la educación como motor de cambio, con personajes cercanos y situaciones que no dejan a nadie indiferente.

Mariona Terés ('Paquita Salas', 'Entrevías') es la gran protagonista de la ficción dando vida a Esperanza Artigas, una profesora que acaba de salir de Alcalá Meco. Junto a ella, el reparto de 'Barrio Esperanza' cuenta con actores muy reconocidos como Alejo Sauras ('Los Serrano', 'Estoy vivo'), Mariano Peña ('Aída'), Guillermo Campra ('Águila Roja'), Ruth Núñez ('Yo soy Bea'), Ana Jara ('4 estrellas'), Juan Vinuesa ('Campeonex'), Laura de la Uz ('En el corredor de la muerte'), Ángel Héctor, Carmen Balagué ('Aquí no hay quién viva', 'Cuéntame cómo pasó'), Carlos Librado 'Nene' ('La Moderna') y Javier Pereira ('Cuéntame cómo pasó', 'Sagrada familia').

Conoce a los personajes de 'Barrio Esperanza':

El claustro del colegio

Mariona Terés es Esperanza Artigas

Mariona Terés interpreta a Esperanza Artigas

La profesora recién salida de Alcalá Meco. Protagonista carismática y atípica, Esperanza acaba de reincorporarse tras cumplir condena por narcotráfico. Su paso por la cárcel le dio una visión única y una vocación renovada: enseñar desde la empatía y la experiencia.

Sus métodos poco ortodoxos chocan con la dirección y el AMPA, pero conquistan a sus alumnos, a quienes trata como iguales y motiva a superarse. Lucha por las segundas oportunidades y por romper prejuicios, convirtiéndose en el alma del colegio y en un referente para quienes creen en la educación pública como motor de cambio social.

Alejo Sauras es Jero Caballero

Alejo Sauras es Jero, el director del colegio

El director falso y narcisista. Jero dejó la docencia para dedicarse a la gestión y sueña con ascender en la Consejería de Educación. Intenta ser políticamente correcto y que nadie note sus prejuicios, pero siempre acaba siendo tremendamente ofensivo.

Se autodenomina el ‘William Wallace de la docencia’ y promueve el trabajo en equipo, aunque su liderazgo es cuestionado por todos. De hecho, todo el profesorado de este centro se hace la misma pregunta: ¿Cómo ha llegado un tipo como éste a ser director en un centro de educación primaria?

Mariano Peña es Don Antonio

Mariano Peña interpreta a Don Antonio

El profesor de la vieja escuela. A punto de jubilarse, Don Antonio representa la tradición y la resistencia al cambio. Ha vivido (y padecido) en primera línea las 8 leyes orgánicas de Educación que hemos tenido en los últimos 40 años y se siente perdido ante las nuevas metodologías.

Es el único al que llaman ‘Don’ y el único que va al colegio con traje. Defiende los deberes, los castigos y el refuerzo negativo, aunque en el fondo siente nostalgia por un tiempo en el que todo parecía más sencillo.

Ana Jara es Claudia Collantes

Ana Jara da vida a Claudia

La profesora idealista de infantil. Claudia es pura energía positiva, entusiasta de la educación emocional y el aprendizaje cooperativo. Sueña con transformar el aula en un espacio estimulante y afectivo. Se considera una ‘persona vitamina’ y cree, ingenuamente, que Esperanza y ella son mejores amigas.

Su visión un tanto naif, pero sobre todo idealista, utópica y romántica de la docencia choca, frontalmente, con la cruda realidad, con la falta de recursos, con un profesorado a menudo desmotivado y con unos alumnos que no siempre están dispuestos a solucionar los problemas sentándose en la ‘colchoneta de la asertividad’.

Laura de la Uz es Fátima Cruz Ramírez

Laura de la Uz interpreta a Fátima Cruz

La profesora sin pelos en la lengua. Fátima es un verso libre. Maestra por vocación, sarcástica, directa y sin filtros, dice sin pestañear lo primero que se le pasa por la cabeza. Acostumbrada a dar clase entre la precariedad de la isla caribeña, todos los conflictos del CEIP Barrio Esperanza le parecen problemas del primer mundo.

Fátima siempre está a la defensiva y dispuesta a clavar un cuchillo léxico al primero que pase por delante de ella. Adora a sus compañeros de trabajo porque son su “familia española”, aunque nunca lo admitiría en público. Para Fátima, la escuela es un refugio, un segundo hogar en el que cualquier niño merece ser feliz.

Guillermo Campra es Manu Santamaría

Guillermo Campra da vida a Manu, el profesor de Educación Física

El profe de Educación Física. Manu es el profesor de Educación Física, apasionado por la vida saludable y la sostenibilidad. Va al trabajo en bicicleta, promueve hábitos sanos y utiliza anglicismos en cada frase.

Su ingenuidad y literalidad lo convierten en blanco de bromas, sobre todo, por su incapacidad para reconocer el sarcasmo. Sin embargo, interpreta el humor como una forma de crear vínculos y nunca pierde la sonrisa.

El entorno del colegio

Ruth Núñez es Mar Recarte

Ruth Núñez da vida a Mar, la cocinera

La cocinera de las empanadillas. Mar es la jefa de cocina, responsable de alimentar a todo el colegio con recursos mínimos. Conoce a cada alumno por su nombre y pelea a diario por ofrecer menús sanos, aunque la falta de presupuesto la obliga a hacer malabares.

Su relación con la dirección es tensa, pero nunca pierde el sentido del humor ni la autoridad en la cocina. Es una mujer dispuesta a echar una mano en cualquier ámbito del colegio porque, al fin y al cabo, son su segunda familia.

Ángel Héctor es Gustavo Zambrano

Ángel Héctor interpreta a Gustavo, el conserje

El conserje de toda la vida. Gustavo lleva toda la vida en el CEIP Barrio Esperanza. Él no puso la primera piedra, pero la sujetó para que la pusieran. Es el hombre de las llaves, el que conoce cada rincón y cada historia del colegio.

Ha sido pintor, electricista, psicólogo y niñera, siempre dispuesto a ayudar. Su serenidad y nobleza lo convierten en el confidente de alumnos, padres y profesores. Su vida es y ha sido ese colegio.

Juan Vinuesa es Ricardo Cubillo

Juan Vinuesa da vida a Ricardo Cubillo

El presidente del AMPA, superpapi, superimplicado y superocioso. Ricardo es el padre hiperactivo que nunca falta a una asamblea ni a una recogida de firmas. Se autoproclama adalid de la igualdad y la coparentalidad, pero en realidad sufre de exceso de ego y falta de ocupación.

Sus propuestas, a veces absurdas, generan conflictos y situaciones cómicas. Ricardo tiene una estrecha relación con Jero, el director, porque va mucho a su despacho a quejarse de todo lo que considera que no se está haciendo bien en el colegio.

Los alumnos

Chloe con Hache es Nayeli Cessi

Hay dos cosas que Nayeli odia con toda su alma: las normas y tener altas capacidades. Rechaza la autoridad y teme ser excluida por sus compañeros, por lo que oculta sus capacidades con continuos enfrentamientos tanto con los niños como con los profesores. Esperanza detecta su potencial y lucha por su inclusión en el programa de Altas Capacidades, creando un vínculo casi maternal.

Tian Tosas es León Carrasco

Tian Tosas es León Carrasco

El niño que siempre levanta la mano pidiendo permiso. León es alegre, participativo y muy sensible. Su mundo se tambalea por la separación de sus padres, lo que le lleva a buscar afecto y referentes en sus profesoras. Cuando se emociona, habla tan bajito que hay que acercarse a cinco centímetros para oírle. Es divertido, algo travieso y, sobre todo, muy “abrazable”.

Nia Tosas es Martina Cubillo

Nia Tosas interpreta a Martina Cubillo

La hija del Presidente del AMPA. Martina es hija única de Ricardo. Es una niña “repipi”, pero muy bien conjuntada. Y es que en su casa le han enseñado que “la vida es más bonita con colores que combinen”. Es hija del presidente del AMPA, pero no presume de ello. Más bien lo menciona como si fuera un título nobiliario que le da cierta autoridad en el recreo.

Martina se esfuerza por hacerlo todo bien, por complacer a su padre, por seguir sus consejos, por absurdos y rancios que éstos sean, y por ser una hija modelo, aunque, en el fondo, no deja de ser una niña de 10 años que quiere disfrutar de la infancia lo mejor que pueda.

El entorno más personal de Esperanza

Carlos Librado 'Nene' es Josete Carrasco

Carlos Librado 'Nene' interpreta a Josete

El papá enamorado de Esperanza. Josete regenta Casa Ludi, el bar que fue de sus padres y que mantiene la esencia de antaño. La esencia y grasa preconstitucional. Atraviesa un complicado proceso de divorcio. Es un hombre bueno, nostálgico y emocionalmente honesto, que revive su amor de infancia por Esperanza cuando ella regresa al colegio. Su hijo León es alumno de Esperanza, lo que complica y enriquece su relación.

Carmen Balagué es Juana Ruiz

Carmen Balagué da vida a Juana, la madre de Esperanza

La madre de Esperanza. Juana es una mujer de carácter duro, marcada por el desencanto y la decepción hacia su hija. Su modo de relacionarse dentro de su micro mundo es una pequeña batalla de silencios y cuchillos. Con lo que no contaba Esperanza es que su madre empezara a dar pequeños síntomas de demencia. Un nuevo marco de convivencia que ambas tendrán que explorar. Aunque sea escribiéndose post-its para recordarse que son madre e hija.

Javier Pereira es Lucho

Javier Pereira interpreta a Lucho, el ex de Esperanza

El ex tóxico de Esperanza. Lucho es la razón por la que Esperanza decidió cambiar de amistades, de círculos sociales y hasta de vida. Encantador, inteligente, divertido, manipulador y sin ningún tipo de filtro ético o moral. La definición perfecta de un ‘psicópata integrado’.

Representa la tentación y el riesgo de recaer en viejos errores. Esperanza tardó dos condenas en darse cuenta de que ese tipo era un indeseable. Ahora, su regreso pondrá a prueba su determinación y tendrá que elegir entre el pasado y la nueva vida que está construyendo.