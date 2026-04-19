Terremoto en 'La Isla de las Tentaciones 10' con la expulsión de una pareja con carácter disciplinario

El próximo lunes, Telecinco emitirá la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones 10' a partir de las 21:45 horas con una de sus novedades históricas: la expulsión de una de las cinco parejas participantes por decisión de los solteros y solteras.

Así, por primera vez en la historia del reality en nuestro país, serán los tentadores los que elijan qué pareja debe abandonar República Dominicana y dejar la experiencia sin apenas haber comenzado y sin poder responder someterse al reto de superar la tentación del programa.

Después de los numerosos incumplimientos por parte de varios concursantes en la última entrega, que acabó con Sandra Barneda expulsando tanto a Luis como a Cristian de la ceremonia de collares, la presentadora irrumpirá en ambas villas para comunicar una drástica consecuencia: la Audiencia de las Sombras, una votación en la que los tentadores de Villa Playa y Villa Deseo definirán qué pareja debe abandonar la experiencia.

De esta forma, la pareja más votada por los solteros en Villa Deseo y por las solteras en Villa Playa se reencontrará en la Hoguera de las Sombras, donde deberá responder a la gran pregunta sobre cómo quieren abandonar el programa.

Las primeras citas, nuevas fiestas y luces de la tentación

Asimismo, la nueva gala del reality contará con otros contenidos. El acercamiento de Leila con David provocará que suene por primera vez la luz de la tentación en Villa Playa provocando la reacción inmediata de Atamán. En ese ambiente festivo, aflorarán nuevas tensiones, conexiones y sentimientos de añoranza.

Por otro lado, llegarán las primeras citas oficiales que disfrutarán todos los protagonistas excepto Ainhoa y Álex, tras ser los portadores del Collar de las Sombras. Los chicos disfrutarán de una experiencia en kayak a solas con sus solteras preferidas y las chicas volarán en tirolina junto a sus tentadores favoritos.

Por último, dos nuevas fiestas temáticas -‘Los Vigilantes de la Playa’ en la villa de los chicos y ‘Alí Babá y los 40 ladrones’ en la de las chicas- elevarán la complicidad y la temperatura activando de nuevo las luces de la tentación.