'La Promesa', avance del próximo capítulo, que RTVE aplaza: La verdad del regreso de Lope y Pía, acorralada

En el capítulo 851 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá el martes 9 de junio debido a una suspensión de la emisión el lunes 8 por los actos del Papa, el insospechado regreso de Lope deja a todos boquiabiertos. Y lo cierto es que no obtiene un buen recibimiento.

El antiguo cocinero y lacayo se sorprende con la escasa ilusión que muestran Vera y sus compañeros cuando le ven aparecer en palacio. En una conversación con Teresa, que también le acoge con reticencias, Lope revela que Santos le escribió una carta alertándole de la situación de Vera con su padre, el duque de Carril, y que ese es el verdadero motivo de su vuelta.

Curro vuelve a La Promesa y todos se deshacen en elogios y en cariños. Eso sí, Pía se muestra muy inquieta. El dilema ahora es mayor: desvelarle toda la verdad sobre la muerte de su hermana Jana supondría echar por tierra un momento de luz para el muchacho después de tanta desdicha. La angustia carcome a la criada.

Por su lado, Adriano ve realmente imposible una historia de amor con Martina tras su declaración, pero ella le hace ver que los dos tienen el mismo objetivo y eso hace que su historia sea indestructible. Mientras tanto, Jacobo permanece ajeno a todo.

Curro se da de bruces con la aciaga realidad de La Promesa: en su ausencia, Santos ha muerto a manos del duque de Carril y Julieta se encuentra en estado crítico. Su hermano Manuel, que no se separa de su cama, le confiesa que está reviviendo el mismo infierno que sufrió con Jana.

En paralelo, Ciro muestra una frialdad pasmosa respecto al estado de Julieta, que corre el riesgo de no despertar nunca según el último parte médico del doctor. En una conversación con Lorenzo le admite que, si corriera la misma suerte que Santos, la vida sigue.

Cristóbal Ballesteros descubre que la carta que le requisó a Pía ya no se encuentra en su despacho y pide cuentas a la sirvienta, exigiéndole que se la devuelva en el acto. Ella le replica que es inocente, pero el mayordomo no la cree y no cede en su postura: si esa carta no aparece inmediatamente, está despedida en La Promesa.

Resumen del capítulo 850 de 'La Promesa' emitido este viernes

En el capítulo 850 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este viernes 5 de junio, Vera, finalmente, ha aceptado quedarse en La Promesa a pesar de sus reparos por abusar de la hospitalidad de Alonso. Mientras tanto, Ciro le ha reprochado, una vez más, que su presencia en el palacio pone en peligro a todos. Por su parte, el marqués ha advertido a su sobrino de que él será quien se vaya si no cesa en sus ofensas hacia la joven.

En medio de tanta tristeza por la muerte de Santos, ha llegado un notición a La Promesa. Leocadia ha mostrado a Alonso la noticia en el periódico que ha revolucionado a todos. Se trata del título de Curro, y la resolución es totalmente inesperada. El muchacho se ha ganado al Rey y no solo ha restituido el título de barón, sino que además ha sido ascendido a conde, a Conde de Linaja.

Mientras tanto, Manuel no se separa de la cama de Julieta, que ha continuado en estado crítico. Al heredero se le hace imposible no recordar lo vivido con Jana. En paralelo, Lorenzo ha vuelto a atacar a Leocadia debido a que le han salido mal sus planes contra Curro y ella se ha plantado: si él cuenta lo de Cristóbal, ella contará que estuvo detrás del suicidio de Eugenia.

Por su lado, Teresa le ha devuelto la carta a Pía Adarre, que ha seguido angustiada por lo que tiene que contarle a Curro a su regreso de Madrid. Le atormenta la idea de tener que arruinarle un momento de felicidad con su descubrimiento sobre el crimen de Jana.

Entretanto, los jefes del servicio han tomado una drástica decisión respecto a Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo en La Promesa: desde este momento, está despedida. Estefanía se ha rebelado con tal determinación, pero Ballesteros y Teresa le han urgido a marcharse. Finalmente, ha acatado, pero antes ha advertido a Carlo de que vigile su espalda porque esto no ha terminado.

Por último, Martina se ha declarado definitivamente a Adriano: le quiere y quiere estar con él. Y cuando Vera se encontraba llorando con Simona y Candela en el comedor de servicio, sorpresa: alguien inesperado ha aparecido por el umbral de la puerta: Lope.