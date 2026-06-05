RTVE cancela en La 1 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' ante una modificada programación de cara al próximo lunes

La Corporación RTVE desplegará uno de los mayores operativos de su historia para narrar la visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio. Un amplio dispositivo y una programación especial en La 1 -donde se ofrecerán todos los actos previstos en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias- que obligará a modificar sustancialmente la parrilla regular.

¿Y cómo va a afectar a 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en concreto? Los espectadores de ambos seriales, interesados en si se suspenderán o no los capítulos, encontraréis la respuesta en El Televisero, donde te avanzamos qué va a suceder durante la próxima semana del 8 al 12 de junio.

En primer lugar, en la tarde del lunes 8, Pepa Bueno se pondrá al frente de un especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena, previsto a las 18:00 horas, y el encuentro del pontífice con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19:00 horas; uno de los actos más importantes de la jornada.

Por tanto, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' desaparecerán totalmente de la programación de La 1, pues ese informativo extraordinario coincidirá de lleno. Además, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' también quedarán fuera de la parrilla vespertina en esta jornada.

El martes 9 de junio, al final de la tarde, La 1, en simulcast con el Canal 24 horas, ofrecerá en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona) a las 20:00 horas, con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ. Por ende, este día lo previsible es que sí se emitan 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' con normalidad. Las ofertas que se cancelarán esta vez serán 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El miércoles 10, a partir de las 19:00 horas, Pepa Bueno y Gemma Nierga se colocarán a los mandos de la programación especial vespertina de La 1 de RTVE, que incluirá uno de los actos más relevantes del viaje del Papa a la ciudad condal. Hablamos de la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Este evento obligará a levantar de la parrilla 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El jueves 11, jornada en la que León XIV se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria, tendrá lugar por la tarde la misa en el estadio de Gran Canaria, pero se emitirá en La 2 y el Canal 24 horas. De modo que la programación de La 1 no se verá alterada este día y 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se podrán ver sin problemas.

Por último, el viernes 12 de junio, día de despedida del Papa en nuestro país, se desarrollará en Tenerife. La 1 y el Canal 24 horas volverán a acoger una programación extraordinaria por la mañana con la retransmisión de la visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos. Su salida con destino a Roma se producirá a las 15:00 horas. Por tanto, la oferta de La 1 en la tarde no se verá trastocada.